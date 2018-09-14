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Как правильно готовить на пару

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Бизнес — 14 Сентября 2018, 22:35

Каждый человек, который хотя бы задумывался о здоровом питании, знает, что еда, приготовленная на пару — один из самых лучших вариантов для тех, кто хочет лучше чувствовать себя и хорошо выглядеть.

Но почти все неизбежно сталкиваются с проблемами: продукт из пароварки получается суховатым, пресным и неинтересным. все дело в том, что процесс приготовления на пару требует особого подхода и знания нескольких важных секретов. О них и пойдет речь в этой статье.

Что можно готовить на пару?

Прежде всего, нужно определиться с тем, что можно, а что нельзя готовить на пару. Многие думают, что для приготовления таким способом подходят только овощи и мясо. На самом деле, практически все виды продуктов хорошо подходят для подобной обработки.

В современных и качественных приборах, таких, как например, пароварки Гагенау, можно делать омлеты, запеканки, варить крупы, готовить различные изделия из теста и даже некоторые десерты.

Есть всего несколько видов продуктов, которые не очень хорошо подходят для «паровой обработки»:

  • макароны, так как они слишком слипаются;
  • бобовые, так как они не могут доварить до конца;
  • грибы, так как для их приготовления таким способом потребуется слишком много времени.

Секреты приготовления на пару

  1. Используйте для приготовления только свежие и качественные продукты.
  2. Не режьте их очень мелко, в идеале, продукт должен быть порезан на крупные или средние куски, в этом случае он не разварится слишком сильно и не превратится в кашу.
  3. Все кусочки одного продукта должны быть примерно одинакового размера.
  4. Раскладывайте продукт свободно, чтобы каждый кусочек был окружен воздухом, по этой же причине не стоит накладывать кусочки в несколько слоев.
  5. Перед приготовлением круп необходимо обдать их кипятком.
  6. Рыбу, морепродукты и птицу можно накрыть фольгой, чтобы они получились более сочными и нежными.
  7. Крышка прибора должна быть плотно закрыта все время приготовления.
  8. Следите за уровнем воды, при необходимости подливайте ее.
  9. Те продукты, которые готовятся дольше, нужно размещать на нижнем ярусе. Если положить одни и те же продукты на все ярусы, то время приготовления на каждом из них будет увеличиваться примерно на 5 минут.
  10. Если вы планируете готовить сильно красящую еду (к примеру, свеклу), размещайте ее внизу, иначе капающий сок может окрасить расположенные ниже кусочки.
  11. Внимательно читайте инструкцию к прибору и четко следуйте рекомендациям.
  12. Солите и добавляйте приправы в самом конце или вовсе перед подачей на стол.


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