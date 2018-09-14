Как правильно готовить на пару

Каждый человек, который хотя бы задумывался о здоровом питании, знает, что еда, приготовленная на пару — один из самых лучших вариантов для тех, кто хочет лучше чувствовать себя и хорошо выглядеть.

Но почти все неизбежно сталкиваются с проблемами: продукт из пароварки получается суховатым, пресным и неинтересным. все дело в том, что процесс приготовления на пару требует особого подхода и знания нескольких важных секретов. О них и пойдет речь в этой статье.

Что можно готовить на пару?

Прежде всего, нужно определиться с тем, что можно, а что нельзя готовить на пару. Многие думают, что для приготовления таким способом подходят только овощи и мясо. На самом деле, практически все виды продуктов хорошо подходят для подобной обработки.

В современных и качественных приборах, таких, как например, пароварки Гагенау, можно делать омлеты, запеканки, варить крупы, готовить различные изделия из теста и даже некоторые десерты.

Есть всего несколько видов продуктов, которые не очень хорошо подходят для «паровой обработки»:

макароны, так как они слишком слипаются;

бобовые, так как они не могут доварить до конца;

грибы, так как для их приготовления таким способом потребуется слишком много времени.

Секреты приготовления на пару

Используйте для приготовления только свежие и качественные продукты. Не режьте их очень мелко, в идеале, продукт должен быть порезан на крупные или средние куски, в этом случае он не разварится слишком сильно и не превратится в кашу. Все кусочки одного продукта должны быть примерно одинакового размера. Раскладывайте продукт свободно, чтобы каждый кусочек был окружен воздухом, по этой же причине не стоит накладывать кусочки в несколько слоев. Перед приготовлением круп необходимо обдать их кипятком. Рыбу, морепродукты и птицу можно накрыть фольгой, чтобы они получились более сочными и нежными. Крышка прибора должна быть плотно закрыта все время приготовления. Следите за уровнем воды, при необходимости подливайте ее. Те продукты, которые готовятся дольше, нужно размещать на нижнем ярусе. Если положить одни и те же продукты на все ярусы, то время приготовления на каждом из них будет увеличиваться примерно на 5 минут. Если вы планируете готовить сильно красящую еду (к примеру, свеклу), размещайте ее внизу, иначе капающий сок может окрасить расположенные ниже кусочки. Внимательно читайте инструкцию к прибору и четко следуйте рекомендациям. Солите и добавляйте приправы в самом конце или вовсе перед подачей на стол.