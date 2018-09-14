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Как правильно готовить на пару
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Бизнес — 14 Сентября 2018, 22:35
Каждый человек, который хотя бы задумывался о здоровом питании, знает, что еда, приготовленная на пару — один из самых лучших вариантов для тех, кто хочет лучше чувствовать себя и хорошо выглядеть.
Но почти все неизбежно сталкиваются с проблемами: продукт из пароварки получается суховатым, пресным и неинтересным. все дело в том, что процесс приготовления на пару требует особого подхода и знания нескольких важных секретов. О них и пойдет речь в этой статье.
Что можно готовить на пару?
Прежде всего, нужно определиться с тем, что можно, а что нельзя готовить на пару. Многие думают, что для приготовления таким способом подходят только овощи и мясо. На самом деле, практически все виды продуктов хорошо подходят для подобной обработки.
В современных и качественных приборах, таких, как например, пароварки Гагенау, можно делать омлеты, запеканки, варить крупы, готовить различные изделия из теста и даже некоторые десерты.
Есть всего несколько видов продуктов, которые не очень хорошо подходят для «паровой обработки»:
Секреты приготовления на пару
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