14
сентября 2018
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Парфюмерия на разлив в качестве перспективного бизнеса

Парфюмерия на разлив в качестве перспективного бизнеса

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 14 Сентября 2018, 22:36

Парфюмерия на разлив в качестве перспективного бизнеса

Парфюмерия – это отрасль, включающая в себя различные смеси, духи, одеколоны и другие элементы, специализирующиеся на ароматах и запахах. Можно ли открыть свой личный бизнес на продаже разливной парфюмерии – однозначно можно! Более того, сделать в текущий период времени ещё проще, благодаря интернету. Эта статья подробно расскажет о том, что и как необходимо делать, для успешного создания собственного бизнеса, а также опишет все нюансы и особенности его ведения.

Где брать разливные духи

Заказать масляные духи на разлив можно на любом понравившемся онлайн ресурсе, так как на текущий момент производители очень жестко конкурируют между собой. Также важно не забыть закупить не только духи, но также флаконы с упаковками, в которых будет выдаваться парфюм.

Как подобрать место для собственной торговой точки

Правильный подбор места – это, пожалуй, самая важная деталь всего бизнеса. Лучшим место для точки может быть небольшой лоток в огромном гипермаркете, киоск переходах метро или стойка у большого магазина с косметикой.

Какие существуют варианты продвижения и рекламы

На самом деле самые распространенные методы продвижения магазинчика с парфюмерией – это правильный выбор месторасположения. Так как парфюм покупают очень редко, основная задача бизнесмена сделать так, чтобы его магазинчик просто запомнили, чтобы он бросался в глаза, а в тот момент, когда человеку необходимо купить парфюм – он просто знал место, где он может совершить покупку.

Наличие веб-сайта

Наличие полноценного веб-сайта – это очень большой плюс, однако достаточно будет и простой онлайн визитки. Самое главное, чтобы там была необходимая контактная информация, а также номера телефона, чтобы люди могли уточнять необходимую им информацию. Так же стоит завести аккаунты во всех социальных сетях и мессенджерах, этот канал является бесплатным и очень эффективным при старте бизнеса. А вот в дальнейшем персональный сайт магазина – это неотъемлемый атрибут, гарантирующий качество и надежность.

Плюсы и минусы ведения собственного бизнеса

Из минусов стоит отметить:

  1. Проблемы с открытием точки, так как это сложный и длительный процесс;
  2. Постепенный рост и медленное развитие.

К плюсам можно отнести:

  1. Минимальные затраты на всех этапах создания бизнеса;
  2. Минимальный объём необходимого помещения под магазинчик.


Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +13 +15
ночью +12 +14 утром +15 +17
Котировки
USD ЦБ РФ 68,6370 -0.9358
EUR ЦБ РФ 79,7699 -0.8789

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp