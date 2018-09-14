Парфюмерия на разлив в качестве перспективного бизнеса

Парфюмерия – это отрасль, включающая в себя различные смеси, духи, одеколоны и другие элементы, специализирующиеся на ароматах и запахах. Можно ли открыть свой личный бизнес на продаже разливной парфюмерии – однозначно можно! Более того, сделать в текущий период времени ещё проще, благодаря интернету. Эта статья подробно расскажет о том, что и как необходимо делать, для успешного создания собственного бизнеса, а также опишет все нюансы и особенности его ведения.

Где брать разливные духи

Заказать масляные духи на разлив можно на любом понравившемся онлайн ресурсе, так как на текущий момент производители очень жестко конкурируют между собой. Также важно не забыть закупить не только духи, но также флаконы с упаковками, в которых будет выдаваться парфюм.

Как подобрать место для собственной торговой точки

Правильный подбор места – это, пожалуй, самая важная деталь всего бизнеса. Лучшим место для точки может быть небольшой лоток в огромном гипермаркете, киоск переходах метро или стойка у большого магазина с косметикой.

Какие существуют варианты продвижения и рекламы

На самом деле самые распространенные методы продвижения магазинчика с парфюмерией – это правильный выбор месторасположения. Так как парфюм покупают очень редко, основная задача бизнесмена сделать так, чтобы его магазинчик просто запомнили, чтобы он бросался в глаза, а в тот момент, когда человеку необходимо купить парфюм – он просто знал место, где он может совершить покупку.

Наличие веб-сайта

Наличие полноценного веб-сайта – это очень большой плюс, однако достаточно будет и простой онлайн визитки. Самое главное, чтобы там была необходимая контактная информация, а также номера телефона, чтобы люди могли уточнять необходимую им информацию. Так же стоит завести аккаунты во всех социальных сетях и мессенджерах, этот канал является бесплатным и очень эффективным при старте бизнеса. А вот в дальнейшем персональный сайт магазина – это неотъемлемый атрибут, гарантирующий качество и надежность.

Плюсы и минусы ведения собственного бизнеса

Из минусов стоит отметить:

Проблемы с открытием точки, так как это сложный и длительный процесс; Постепенный рост и медленное развитие.

К плюсам можно отнести:

Минимальные затраты на всех этапах создания бизнеса; Минимальный объём необходимого помещения под магазинчик.