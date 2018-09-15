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Машинное обучение: что это и где применяется

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Бизнес — 15 Сентября 2018, 18:32


машинное обучение

Машинное обучение (machine learning) – совокупность методов искусственного интеллекта, направленных не на прямое решение поставленной задачи, а на самостоятельное обучение решению. Методы базируются на средствах математической статистики, численных, оптимизационных, теорий вероятности и графов, а также технике работы с цифровыми данными. Пройти представленный курс можно в «Отус».

Уровни и школы

Функционирующая технология machine learning имеет три уровня доступности:

  • Первый – применяемый гигантами информационных технологий вроде Google, IBM.
  • Второй – доступен для людей с некоторым запасом специализированных знаний.
  • Третий – может быть использован кем угодно.

Современное машинное обучение сейчас занимает промежуточный, между вторым и третьим, уровень. В процессе его развития возникло несколько направлений, так называемых школ, основанных на субъективном обучающем алгоритме. Каждая из школ позиционирует свой как универсальный, но алгоритм той или иной школы может быть идеален для одних задач, но совершенно не пригоден для других.

Где применяется машинное обучение

Встреча с ним происходит ежедневно. Вы проверяете свой электронный почтовый ящик, часть сообщений из которого (спам) была отфильтрована алгоритмами. Пользуетесь подборкой на сайте, выбирая, какой фильм посмотреть. Отключаете рекламу в Google, которая вам не нужна, или пользуетесь при поиске мгновенно выдаваемыми на ваш запрос подсказками. Все приложения, интернет-магазины, новостные порталы, социальные сети действуют по принципам машинного обучения.

Интернетом область применения такого метода не ограничивается. Это:

  • распознавание целевой аудитории, активно используемое крупными компаниями;
  • постановка диагноза в медицине;
  • предопределение ожидаемого эффекта от конкретного лекарственного препарата;
  • обнаружение мошенничества;
  • технический анализ;
  • кредитный скоринг и многое другое.

С помощью машинного обучения возможно даже предсказание событий в будущем. Яркий тому пример – метеорологический прогноз.

Курсы machine learning в «Отус» – это профессиональные онлайн-занятия для разработчиков. Здесь преподают опытные, известные в своих сферах специалисты. Школа приглашает рассмотреть основные направления, виртуально посетить мастер-классы, найти хорошие вакансии. Действует программа лояльности для студентов и выпускников Otus.



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