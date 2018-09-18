Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ)

В ходе клинического анализа определяется состав крови (пропорциональное соотношение разных клеток), дается качественная и количественная оценка ее компонентам. ОАК сдать необходимо как в ходе профилактического обследования, так и при диагностике многих заболеваний (в этом случае назначаются и другие исследования). Его результаты позволяют специалисту оценить общее состояние здоровья человека, выявить всевозможные нарушения.

Показания к исследованию:

различные жалобы на ухудшение самочувствия;

профилактический врачебный осмотр.

Общие сведения

Данный анализ является одним из самых широко распространенных в медицинской практике тестов. При регулярных профилактических осмотрах, а также при появлении симптомов различных заболеваний рекомендуется сдать общий анализ крови. Можно обратиться в лабораторию самостоятельно, а затем прийти к врачу с уже готовыми результатами.

Наибольшее значение в диагностике имеют такие показатели, как гемоглобин, объем и количество эритроцитов, число и состав лейкоцитов, СОЭ. По результатам теста диагностируется анемия, лейкопения и другие патологии, которые могут быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом других нарушений в организме.

Для интерпретации результатов теста необходимо обращаться к врачу. При выявлении отклонений специалист направит пациента на дополнительное обследование. Тест часто назначается в ходе профилактического обследования в комплексе с другими исследованиями (например, рекомендуется сдать анализ на ВИЧ). Лечение назначается только после установления точного диагноза.

Необходимо учитывать, что согласно данным медицинской статистики, примерно у 5% здоровых людей ряд показателей данного теста не соответствуют норме. Также данные в пределах референсных значений могут указывать на патологию, если они значительно отличаются от обычных для конкретного человека показателей. Поэтому при интерпретации результатов в обязательном порядке учитываются индивидуальные особенности пациента.

Также при оценке результатов учитывается пол человека, его раса и возраст. Для детей различных возрастных категорий установлены собственные референсные значения. На результат может повлиять прием ряда лекарственных препаратов, беременность и наличие сопутствующих заболеваний. Максимально точная диагностическая информация может быть получена, если показатели наблюдаются в динамике.