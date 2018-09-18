среда
|
Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ)
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 18 Сентября 2018, 23:09
В ходе клинического анализа определяется состав крови (пропорциональное соотношение разных клеток), дается качественная и количественная оценка ее компонентам. ОАК сдать необходимо как в ходе профилактического обследования, так и при диагностике многих заболеваний (в этом случае назначаются и другие исследования). Его результаты позволяют специалисту оценить общее состояние здоровья человека, выявить всевозможные нарушения.
Показания к исследованию:
Общие сведения
Данный анализ является одним из самых широко распространенных в медицинской практике тестов. При регулярных профилактических осмотрах, а также при появлении симптомов различных заболеваний рекомендуется сдать общий анализ крови. Можно обратиться в лабораторию самостоятельно, а затем прийти к врачу с уже готовыми результатами.
Наибольшее значение в диагностике имеют такие показатели, как гемоглобин, объем и количество эритроцитов, число и состав лейкоцитов, СОЭ. По результатам теста диагностируется анемия, лейкопения и другие патологии, которые могут быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом других нарушений в организме.
Для интерпретации результатов теста необходимо обращаться к врачу. При выявлении отклонений специалист направит пациента на дополнительное обследование. Тест часто назначается в ходе профилактического обследования в комплексе с другими исследованиями (например, рекомендуется сдать анализ на ВИЧ). Лечение назначается только после установления точного диагноза.
Необходимо учитывать, что согласно данным медицинской статистики, примерно у 5% здоровых людей ряд показателей данного теста не соответствуют норме. Также данные в пределах референсных значений могут указывать на патологию, если они значительно отличаются от обычных для конкретного человека показателей. Поэтому при интерпретации результатов в обязательном порядке учитываются индивидуальные особенности пациента.
Также при оценке результатов учитывается пол человека, его раса и возраст. Для детей различных возрастных категорий установлены собственные референсные значения. На результат может повлиять прием ряда лекарственных препаратов, беременность и наличие сопутствующих заболеваний. Максимально точная диагностическая информация может быть получена, если показатели наблюдаются в динамике.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +8 +10
утром +11 +13 днем +21 +23
Котировки
Партнеры