Подробная инструкция по покупке Litecoin

Вы наверняка знакомы с тем фактом, что Litecoin – одна из первых криптовалют в мире. На сегодняшний день она вошла в восьмерку ведущих цифровых валют по уровню капитализации. Многие называют ее «серебром криптовалюты». LTC – это подходящий актив для удачной инвестиции. Такое вложение в будущем позволит извлечь хорошую прибыль.

Выбираем лайткоин-кошелек

Прежде чем вы купите LTC, вам следует позаботиться о месте для хранения своих цифровых активов. Выбор кошелька, а также процедура его установки не отнимут слишком много времени. Подберите в Сети подходящий сервис, условия которого вас полностью устраивают. С развитием онлайн-кошельков потребность в скачивании всего Blockchain отпала сама по себе.





Не обязательно покупать целый лайткоин, можно купить его пятую или десятую часть. Хотя на момент написания публикации цена LTC на биржах составляла $50. На сайте https://convertex.io/ru/exchange-bitcoin-to-litecoin/ вы сможете получить лайткоины за BTC.

Пополнение кошелька

Итак, мы имеем на руках рабочий кошелек и сумму, которая будет потрачена на заключение сделки. Для покупки можно использовать как фиатные денежные средства, так и Bitcoin. С помощью последнего можно получить любую криптовалюту. Вхождение в мир криптовалют всегда рекомендуется начинать с Bitcoin.

Для покупки Litecoin предлагаются разные варианты:

обменные сервисы в Интернете;

криптовалютные биржи;

сделка с другим заинтересованным человеком.

Обменные сервисы

Сегодня в Интернете работает большое количество обменников, с помощью которых можно обменять практически что угодно. Их преимущество – это простота, скорость и удобство. Главное – это найти хороший проект, с выгодным курсом, честными условиями и чистой репутацией. Вам придется смириться с большими комиссиями.

Криптовалютная биржа

Такая сделка будет наиболее выгодной, хоть и отнимет у вас некоторое время. Зато на бирже вы получаете честный и выгодный курс. Для начала придется разобраться в базовых особенностях биржевой торговли и научиться пользоваться базовыми инструментами. Рекомендуем пользоваться услугами популярных проектов.





Прямая сделка

Желательно заключать сделку с близким другом или как минимум знакомым. Важно, чтобы вы знали человека лично. В противном случае вы рискуете остаться ни с чем. В рамках личного разговора вы сможете обсудить взаимовыгодные условия, которые устроят обе стороны.

Выводы: если нужно поменять быстро – используйте обменники. Если нужна крупная сумма – биржи к вашим услугам. Если есть хороший знакомый – договаривайтесь с ним.