Где и как можно купить Биткоин?

Самым удачным инструментом инвестирования за последние 8-9 лет стала криптовалюта. Люди, которые заинтересовались Биткоином еще в первые годы его появления, и у которых остались BTC с тех далеких времен — сейчас могут быть миллионерами.

Повезло и тем, кто поверил в криптовалюту в годы, когда она еще стоила немного — до начала 2017 года. В это время можно было вложить несколько сотен долларов, и в конце 2017 эта инвестиция превратилась бы в десятки тысяч долларов.

Несмотря на падение рынка, которое наблюдается с января 2018, криптовалюты все еще продолжают оставаться перспективной инвестицией. Этот рынок цикличен — курс Биткоина неоднократно взлетал и потом падал. Поэтому вполне возможно, что в будущем нас ожидает очередной скачок, а значит — покупать криптовалюту сейчас однозначно стоит.

Как купить Биткоин: список возможных способов

Купить Биткоин можно такими способами:

Через криптобиржу. Схема выглядит так: пользователь выбирает любую из криптобирж (сейчас существует несколько десятков проектов), пополняет на ней долларовый счет, и с него покупает Биткоин. Способ самый быстрый (больше всего времени придется потратить на пополнение долларового счета). С Биткоин-счета на бирже BTC потом можно переводить на любой другой кошелек, если захочется. Через Телеграм-бота. Удобный вариант для тех, кто активно пользуется Телеграмом. Из минусов — сравнительно небольшой выбор обменников и вероятность обмана. Точно не стоит использовать этот вариант, если сумма сделки для вас крупная. Также в чат-ботах есть минимальные пороги, у многих — достаточно ощутимые (более 10 тысяч рублей). Через онлайн-обменник. Наравне с криптобиржей — самый удобный вариант. Позволяет покупать Биткоины несколькими способами (оплатой через онлайн-банкинг, за другие криптовалюты или оплатой через электронные платежные системы). Напрямую (найти продавца на тематическом форуме или сайте). Способ актуальный в основном при операциях с крупными суммами (ради мелких сделок реальную встречу проводить нецелесообразно, хотя и тоже реально). Из минусов — есть вероятность обмана и даже откровенного грабежа (не единичны случаи, когда при реальной встрече у одной из сторон попросту отбирали средства). Через криптовалютный терминал. Вариант подходит для крупных городов — поскольку криптотерминалы есть не в каждом населенном пункте. Перечислять купленную криптовалюту можно на любой счет (на бирже, или на своем десптокном кошельке, или на онлайн-кошельке). Из минусов — необходимость идти до ближайшего терминала и возможный интерес со стороны мошенников (которые могут обращать внимание на людей, пользующихся криптотерминалами).

Перечисленные способы будут частично отличаться процентами, скоростью сделки и курсом.

Как выгоднее и проще всего купить Биткоин?

Самые удобные и быстрые способы для новичков — это онлайн-обменник или криптовалютная биржа.

Оба этих способа требуют меньше всего знаний и опыта от покупателя. На криптобирже также можно приобретать и другие криптовалюты (кроме Биткоина), а по необходимости — быстро их продавать.

Из плюсов онлайн-обменников — большой выбор сайтов, которые осуществляют такие операции. Их не обязательно искать самостоятельно: на сервисе Bestchange собрана подборка самых безопасных и проверенных проектов. От пользователя требуется только указать нужную пару, выбрав ее из списка доступных — после чего сервис выдаст список обменников, которые проводят обмен по этому направлению.

Где можно почитать подробнее о покупке Биткоина?

По ссылке https://finrecommend.ru/crypto-info/kupit-bitcoin можно подробнее почитать о том, как и где можно купить Биткоин. В статье собраны и описаны все актуальные способы. Информация будет понятна даже для тех, кто первый раз в жизни собрался инвестировать таким способом.