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Где и как можно купить Биткоин?
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Бизнес — 26 Сентября 2018, 21:07
Где и как можно купить Биткоин?
Самым удачным инструментом инвестирования за последние 8-9 лет стала криптовалюта. Люди, которые заинтересовались Биткоином еще в первые годы его появления, и у которых остались BTC с тех далеких времен — сейчас могут быть миллионерами.
Повезло и тем, кто поверил в криптовалюту в годы, когда она еще стоила немного — до начала 2017 года. В это время можно было вложить несколько сотен долларов, и в конце 2017 эта инвестиция превратилась бы в десятки тысяч долларов.
Несмотря на падение рынка, которое наблюдается с января 2018, криптовалюты все еще продолжают оставаться перспективной инвестицией. Этот рынок цикличен — курс Биткоина неоднократно взлетал и потом падал. Поэтому вполне возможно, что в будущем нас ожидает очередной скачок, а значит — покупать криптовалюту сейчас однозначно стоит.
Как купить Биткоин: список возможных способов
Купить Биткоин можно такими способами:
Перечисленные способы будут частично отличаться процентами, скоростью сделки и курсом.
Как выгоднее и проще всего купить Биткоин?
Самые удобные и быстрые способы для новичков — это онлайн-обменник или криптовалютная биржа.
Оба этих способа требуют меньше всего знаний и опыта от покупателя. На криптобирже также можно приобретать и другие криптовалюты (кроме Биткоина), а по необходимости — быстро их продавать.
Из плюсов онлайн-обменников — большой выбор сайтов, которые осуществляют такие операции. Их не обязательно искать самостоятельно: на сервисе Bestchange собрана подборка самых безопасных и проверенных проектов. От пользователя требуется только указать нужную пару, выбрав ее из списка доступных — после чего сервис выдаст список обменников, которые проводят обмен по этому направлению.
Где можно почитать подробнее о покупке Биткоина?
По ссылке https://finrecommend.ru/crypto-info/kupit-bitcoin можно подробнее почитать о том, как и где можно купить Биткоин. В статье собраны и описаны все актуальные способы. Информация будет понятна даже для тех, кто первый раз в жизни собрался инвестировать таким способом.
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