понедельник
|
Преимущества круглосуточной гостиницы
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 1 Октября 2018, 22:47
Жизненные обстоятельства бывают разные. Если вам нужно переждать пару часов между рейсами транспорта, внезапно нагрянула теща, вы приехали в короткую командировку или вдруг встретили любовь всей своей жизни – вас спасет гостиница с почасовой оплатой. Не стоит пренебрегать возможностью отдохнуть пару часов в комфорте, номера на несколько часов – прекрасная альтернатива бесцельным блужданиям по улице.
Сервис и обстановка почасовых номеров
Гостиница с почасовой оплатой ничем не отличается от обычного отеля. Не путайте ее с хостелом, это заведение совсем другого класса. Сервис любой гостиницы включает в себя:
Обстановка номера обычно выглядит следующим образом:
Таким образом, вы получаете возможность получить весь спектр услуг гостиницы, даже если оплатили всего несколько часов проживания.
Преимущества почасовых номеров
В зависимости от того, какие цели вы преследуете, обратившись к сервису почасовой гостинницы, вы получаете выгоду. Основные преимущества почасовых номеров:
Особенно актуален такой подход в столице.
Если вы приехали в командировку или вынуждены ждать транспорт, то гостиничный номер на пару часов даст возможность спокойно освежиться в душе, полежать на комфортной кровати, обработать корреспонденцию в спокойной обстановке.
В том случае, если вы бизнесмен – проведите деловую встречу в номере люкс. Это благоприятно повлияет на ваш имидж, а уютная обстановка номера выгодно расположит к себе собеседников.
Можно организовать пикантный сюрприз даме сердца, сняв комнату на ночь. Это, может, банально, но такой поступок произведет впечатление.
Аренда гостиничного номера на несколько часов позволит вам достигнуть любой поставленной цели: отдохнуть в комфортных условиях, провести конфиденциальную встречу, воспользоваться сервисом комплекса или просто переждать пару часов семейной непогоды. При этом достаточно иметь с собой паспорт и немного наличных.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +6 +8
ночью +4 +6 утром +6 +8
Котировки
Партнеры