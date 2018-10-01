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Преимущества круглосуточной гостиницы

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Бизнес — 1 Октября 2018, 22:47

Жизненные обстоятельства бывают разные. Если вам нужно переждать пару часов между рейсами транспорта, внезапно нагрянула теща, вы приехали в короткую командировку или вдруг встретили любовь всей своей жизни – вас спасет гостиница с почасовой оплатой. Не стоит пренебрегать возможностью отдохнуть пару часов в комфорте, номера на несколько часов – прекрасная альтернатива бесцельным блужданиям по улице.

Сервис и обстановка почасовых номеров

Гостиница с почасовой оплатой ничем не отличается от обычного отеля. Не путайте ее с хостелом, это заведение совсем другого класса. Сервис любой гостиницы включает в себя:

  • Уборку номеров после каждого гостя;
  • Бесплатную парковку;
  • Wi-Fi;
  • Бесплатную регистрацию в ФМС;
  • Визовую поддержку;
  • Завтрак и ужин;
  • Камеру хранения багажа.

Обстановка номера обычно выглядит следующим образом:

  • Кровать;
  • Рабочее место;
  • Кухня с необходимым оборудованием;
  • Холодильник;
  • Телевизор;
  • Ванная комната с душем.

Таким образом, вы получаете возможность получить весь спектр услуг гостиницы, даже если оплатили всего несколько часов проживания.

Преимущества почасовых номеров

В зависимости от того, какие цели вы преследуете, обратившись к сервису почасовой гостинницы, вы получаете выгоду. Основные преимущества почасовых номеров:

  • экономия времени и денег.
  • вам не нужно ждать расчетного часа или переплачивать за лишние часы,
  • тратить усилия на поиски камеры хранения багажа,
  • тратить деньги в ближайших кафе.

Особенно актуален такой подход в столице.

Если вы приехали в командировку или вынуждены ждать транспорт, то гостиничный номер на пару часов даст возможность спокойно освежиться в душе, полежать на комфортной кровати, обработать корреспонденцию в спокойной обстановке.

В том случае, если вы бизнесмен – проведите деловую встречу в номере люкс. Это благоприятно повлияет на ваш имидж, а уютная обстановка номера выгодно расположит к себе собеседников.

Можно организовать пикантный сюрприз даме сердца, сняв комнату на ночь. Это, может, банально, но такой поступок произведет впечатление.

Аренда гостиничного номера на несколько часов позволит вам достигнуть любой поставленной цели: отдохнуть в комфортных условиях, провести конфиденциальную встречу, воспользоваться сервисом комплекса или просто переждать пару часов семейной непогоды. При этом достаточно иметь с собой паспорт и немного наличных.



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