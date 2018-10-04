Как внести изменения в устав ООО

С помощью веб-сервиса Документовед отныне любой желающий сможет самостоятельно подготовить и заполнить любую документацию, в том числе и о внесении изменений в уставы ООО. Подобная процедура отличается легкостью и оперативностью. На заполнение соответствующих форм уходит не более пяти минут, если вы решите воспользоваться онлайн-сервисом Документовед. Также онлайн можно подать необходимую документацию и в налоговую. Если вы нуждаетесь в подготовке нужного пакета документации для регистрационной процедуры ООО или же ИП, Документовед предлагает сделать это дистанционно абсолютно бесплатно. Что же касается остальных услуг, они на сервисе являются платными.

В случае внесения изменений о юр. лице, сведения о котором содержатся в базах ЕГРЮЛ, потребуется

. Скачать ее желающие сумеют с официального веб-сайта Докумнтовед. Так называется заявление, в котором представитель юр. лица указывает все изменения, вносимые в устав. Подобные изменения могут касаться смены юр. адреса. Для этого созывается собрание всех участников ООО и принимается решение по смене адреса. В случае если в ООО имеется всего лишь один участник, тогда решение им принимается единолично.

Если же юр. адрес переносится из одного города в другой, потребуется

. Подобное заявление заполняется при внесении любого изменения в учредительную документацию юр. лица. Поэтому участники ООО должны заполнить данную форму в случае внесения любого подобного изменения. Скачать электронный бланк данной формы можно опять же с официального веб-ресурса Документовед. Сегодня под учредительной документацией подразумевается устав ООО. А вот договор по поводу учреждения юр. лица уже около десяти лет не входит в учредительную документацию ООО.

Форма Р13001 позволяет участникам ООО вносить изменения в наименовании общества, в юр. адресе организации, добавлять или же исключать коды ОКВЭД, менять уставной капитал или же включить нового участника. Данный документ отличается от формы Р14001 тем, что он заполняется только для внесения изменений в устав. А последняя форма предназначена для регистрации изменений имеющихся в ЕГРЮЛ сведений. Необходимо отметить достаточно объемный бланк формы Р13001. Многие представители ООО не знают, необходимо ли заполнение всех имеющихся страниц.

Новая форма объединяет двадцать три страницы, в том числе титульный лист вместе с листами приложений. Однако заполнение всех этих листов не требуется. От вас нужны лишь те листы, где указаны изменившиеся сведения. Также в бланке необходимо проставить так называемую сквозную нумерацию. Первой страницей считается титульная, а следующими нумеруются лишь заполненные страницы. Сдача незаполненных страниц не требуется. Необходимо заранее ознакомиться с правилами заполнения формы на веб-сервисе Документовод, чтобы не допускать ошибок, которые могут в дальнейшем вызвать осложнения или же полное прекращение регистрационной процедуры.