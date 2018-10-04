Аэрохоккей для дома: как выбрать и установить игру

Аэрохоккей – игра, нашедшая тысячи поклонников по всему миру. И если раньше увлечение было доступно исключительно в крупных развлекательных центрах, сегодня оно перешло в разряд домашнего хобби. риобрести стол для аэрохоккея можно по демократичной цене, чем уже успели воспользоваться многие приверженцы увлекательной игры.

Как выбрать модель аэрохоккея?

Главные параметры выбора

Выбираете аэрохоккей и не знаете с чего начать? Для начала необходимо решить для себя, достаточно ли будет небольшого настольного стола. Такие столы подходят для домашнего использования и игры вдвоем, также такие модели выбирают и для маленьких детей, которые еще не обладают достаточной силой для запуска шайбы.

Если предполагается игра командами, лучше выбрать более надежный, стационарный стол. Чем больше будет его поверхность, тем более увлекательным станет каждое из спортивных сражений.

При выборе стационарной модели необходимо особое внимание обратить на воздуходувы. При высокой их мощности шайба летает мгновенно, и игра получается максимально динамичной и непредсказуемой. На сайте магазина http://billiard.ru/catalog/stol-dlja-ajerohokkeja/ есть возможность приобрести компактные и большие модели столов для аэрохоккея. Отличительными чертами премиальных моделей являются не только высокая надежность корпуса, но и расширенные функциональные возможности стола. Такие столы можно запрограммировать на одновременную игру сразу четырех человек. В подобном формате игра позволит сделать интересными как обычные будние вечера, так и семейные праздники, вечеринки. Дизайн игрового стола – не определяющий, но важный критерий выбора. Нынешнее разнообразие конструкций позволяет подобрать модель под любую цветовую гамму и интерьер помещения. Перед заказом следует удостовериться в том, что для оформления стола были использованы экологически безопасные составы.

Как правильно установить стол для аэрохоккея

Стационарные столы для аэрохоккея:

имеют небольшой вес;

не боятся температурных колебаний;

нормально переносят прямое солнечное излучение.

Поэтому для их установки в доме можно выбрать любую комнату. Поверхность для установки должна быть идеально ровной. Единственно ограничение для монтажа – повышенная влажность. Игровые столы рекомендуют монтировать в сухих, хорошо проветривающихся помещениях. Это станет гарантией продолжительной службы конструкций даже в формате их чрезвычайно активной эксплуатации.