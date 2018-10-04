Кадастровые работы

Специалисты нашего бюро занимаются землеустроительными и кадастровыми работами по столице и всей области. Основной ценностью нашей компании является наличие квалифицированного штата профильных специалистов, у которых имеется вся необходимая лицензионная документация. Для выполнения геодезических и кадастровых работ мы используем инновационное высокоточное оборудование, позволяющее получать необходимые данные. Подобное оборудование позволяет нашим высококвалифицированным специалистам не только ускорить процесс выполнения подобных работ, но и исключить любые неточности во время замеров территорий. А это очень важный момент, по причине которого может быть приостановлен процесс регистрации.

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, сможете лично убедиться в надежности нашей команды и всех работ, которые она выполняет. Воспользоваться нашим сервисом могут не только юр. организации, но и физ. лица. Сегодня мы принимаем заявки на выполнение кадастровых работ с десятков районов столицы и населенный пунктов всей области. Если вы уже определились с формулировкой задачи для нашего кадастрового инженера и не нуждаетесь в предоставлении дополнительной информации, можете смело оформлять онлайн-заявку и ждать выезда нашего геодезиста.

Еще одним преимуществом сотрудничества с нашим бюро являются доступные тарифы на геодезические или же земельно-кадастровые услуги. Формируется окончательная стоимость подобных работ в соответствии с поставленными перед специалистами бюро задачами и объемами измерений. Никакие скрытые наценки нами не используются, также как и внезапные корректировки. Все тарифы, представленные на веб-ресурсе бюро являются актуальными и изменениям не подлежат. Необходимо также учесть, что некоторые логистические услуги и выезд геодезиста предоставляются нами практически бесплатно.

Наши высококвалифицированные специалисты занимаются созданием технических планов любого вида недвижимости, в том числе квартир, частных особняков, дачных домов или же других помещений. Также они заполняют акты обследований многоквартирных корпусов, частных особняков и квартир. А с помощью созданного сотрудниками бюро межевого плана любой землевладелец сумеет зарегистрировать садовый и дачный участок или же уточнить их границы. В стандартном перечне услуг, который вы найдете на нашем веб-ресурсе, внесены все необходимые кадастровые или же геодезические работы. Если же среди них не найдется сервис для решения вашей конкретной задачи, можно воспользоваться нашими квалифицированными консультационными услугами.