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Бизнес — 8 Октября 2018, 03:10

Наиболее актуальной проблемой для современных остроумных модниц является выбор подходящей одежды, которая была бы практичной, позволяла бы подчеркнуть природную красоту тела и создать оригинальный имидж. Однако даже в самых дорогих бутиках порой трудно найти что-либо подходящее под индивидуальные вкусы разных модниц. Поэтому приходится искать альтернативные пути выхода из ситуации. Наряду с зарубежными марками все большую популярность сегодня обретают дизайнерские коллекции молодых отечественных брендов. Одежду наших производителей можно назвать достойной и классной. 

Особенно следует выделить в этом отношении новую марку под названием LEN, которая несмотря на небольшой срок существования сумела привлечь внимание поклонниц модных нарядов. Особенностью современной фэшн-индустрии можно назвать полное отсутствие четких концепций или же граней. Все новшества и аксессуары уже придуманы давно, а изобретать велосипед заново никому не хочется. Поэтому основной задачей ведущих дизайнеров стало создание высококачественной и эстетически привлекательной одежды, подходящий под любой гардероб. Современная одежда должна быть незаменимой, вне зависимости от ситуации. 

С подобными задачами прекрасно справляется Лена Ильина - молодая дизайнер и основательница бренда LEN http://len.space. Изделия, которые представлены в ее онлайн-магазине, отличаются необычным исполнением, непревзойденной красотой и практичностью. Особое внимание привлекает осенне-зимний подбор, в котором учтены практически все трендовые направления современной фэшн-индустрии. Здесь вы сможете приобрести самый настоящий "бабушкин" жакет или же лаковый топ, считающийся ультрамодным. Нельзя упустить из внимания скромные платья, выполненные в ретро-стиле, а классные брючные костюмы от LEN пригодятся на любой жизненный случай. 

Лицом, представляющим коллекцию LEN, является Дарья Малыгина - девушка, отличающаяся своим веселым характером, остроумием и свободолюбием. Продемонстрированные ей наряды придутся по вкусу даже наиболее требовательным модницам. Просматривая эти модели, вы легко убедитесь в оригинальных подходах и решениях дизайнера. Найти подобные вещи в магазинах или даже в бутиках сегодня просто невозможно. Поэтому если вы желаете выделиться среди толпы, воссоздать новый, оригинальный образ и покрасоваться перед мужской аудиторией, тогда непременно должны воспользоваться подобным шансом и приобрести наряды от LEN.

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