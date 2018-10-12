Лифт: модернизация и обслуживание

Важнейшим элементом оборудования каждого здания, многоэтажного строения является лифт. Поломка подъёмного механизма способствует не только дискомфорту для жильцов дома или сотрудников офиса в «небоскрёбе», но и влечёт опасность для жизни пассажиров, которые решают эксплуатировать его, не зная о наличии неисправных элементов. Диагностика лифта и модернизация позволяют предупреждать возникновение проблем, обеспечивая надёжность конструкции и высокий уровень безопасности для жильцов или сотрудников, обслуживающих многоэтажное строение.





Особенности обслуживания

За состоянием лифтового оборудования следят мастера специализированных компаний. Профилактика направлена на предупреждение аварийных ситуаций. Комплекс работ включает такие мероприятия:

осмотр;

диагностирование;

ремонт.

Лифтовое оборудование подвергается постоянным нагрузкам и негативному влиянию извне, поэтому его необходимо регулярно диагностировать, своевременно ремонтировать и заменять изношенные и вышедшие из строя элементы. Процесс осмотра также включает чистку и смазку механизмов, узлов, деталей.

Внимание! Техническое обслуживание в комплексе с целым комплексом профилактических работ позволяет гарантировать бесперебойное функционирование подъёмных механизмов. При необходимости проводится ремонт вышедших из строя узлов.





Все виды восстановительных работ можно разделить на мелкие, средние и капитальные. В первом случае электромеханики и мастера устраняют незначительные проблемы. При ремонтных работах средней сложности решаются более серьёзные проблемы и заменяются изношенные детали. Капитальное восстановление включает комплекс мероприятий, направленных на совершенствование рабочего состояния сложных узлов и механизмов.

Главное, доверять ремонтные работы опытным мастерам. Профессионалы своего дела смогут быстро восстановить исправность устройства, устранив поломки и вернув ему эксплуатационное состояние. При правильном подходе даже механизмы, простоявшие без работы более 20 лет, могут бесперебойно функционировать. И видео – этому подтверждение.

Модернизация лифта

При возникновении сложных поломок и невозможности замены механизма целесообразно провести модернизацию конструкции. Этот процесс позволяет улучшить работу лифта и улучшить дизайн кабины, привести её в соответствующий вид. Для модернизации применяются современные материалы отделки, инновационные технические решения из лифтовой индустрии.

Важно! После завершения реконструкции или модернизации проводится полная диагностика конструкции и её составных элементов. Только на основании собранной информации об эксплуатационном состоянии лифта можно продлить срок службы сложного подъёмного механизма, исключив необходимость его полной замены.





Длительность эксплуатации

Пассажирские лифты, не подвергавшиеся процессу модернизации, служат от 6 до 15 лет. Точный срок эксплуатации формируется на основании положения о периодическом проведении капремонта.

После модернизации длительность использования конструкции может быть увеличена. Но механизм должен регулярно проходить технические обслуживание, включающее проверку исправности узлов и элементов.

Диагностические мероприятия направлены на оценку состояние всей конструкции. Эти работы необходимы не только для лифтов, прошедших модернизацию. Диагностика – обязательная процедура для лифтового хозяйства, пострадавшего от действия коррозии, пожара или аварии в здании.

Источник: сайт www.msklift.ru