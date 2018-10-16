Биография Карамзина

С работами русского переводчика историка и писателя знакомы многие, однако его биографию знает далеко не каждый. Родился выдающийся деятель в селе Михайловке 1776 г., где было расположено поместье Знаменское. Согласно утверждения некоторых биографов местом рождения писателя была Оренбургская губерния. Более двадцати лет Николай занимался обучением дома, а в 1778 г. его оправили в пансион столичного университета к профессору Шадену. Будущий писатель присутствовал и на лекциях Шварца, который тогда считался ведущим просветителем.

С особым интересом

относился к изучению словесности, истории, философии и иностранным языкам. По настоянию отца, бывшего капитана отставки Николай после завершения обучения отправился служить. Именно тогда он создал и первые свои литературные произведения. Заметки, сделанные будущим писателем предназначались не для всеобщего внимания. После завершения службы он отправился на жительство в Симбирск, а затем переехал в в Москву. Необходимо отметить его членство в Золотом венце, массонской ложе, в которую он вступил еще в Симбирске.

Оставался в ложе писатель не более четырех лет. Это принесло Николаю Михайловичу знакомства с ведущими литераторами того времени. Именно благодаря общению с ними он и выбрал для деятельности литературное поприще. В то время он также начал издавать первый отечественный детский отечественный журнал. Важной работой Карамзина считается перевод Юлия Цезаря пера Шекспира. Однако книгу вскоре запретили. Хотя писатель получил первый опыт в сфере перевода. Следующим произведением, который был выполнен писателем стала драма Сакунтала, созданная индийским драматургом Калидасом. В конце восьмидесятых годов восемнадцатого столетия писатель отправляется в европейское турне, которое помогает ему существенно расширить собственный кругозор.

В Европе Карамзин знакомится с Кантом и становится свидетелем Великой французской революции. Именно к этому периоду относится создание Писем русского путешественника. Опубликование данного произведения принесло Карамзину известность, любовь соратников и любовь читателей. После возврата он продолжает писать, создав Бедную Лизу, Именно с этого произведения начинается в России эпоха сентиментализма. Кроме прозы писатель создавал великолепные стихи, редактировал известные журналы, писал исторические труды. У него получалось практически все, за чтобы он не взялся. Отличаются его работы легким стилем и понятным языком. А вдохновение он черпал с французского.