Как выбрать офисные двери

Как выбрать двери для офиса

Современная действительность такова, что большинство жителей крупных мегаполисов, как минимум 23% своего времени проводит на рабочем месте. И эта статистика еще не отражает время, затраченное на сон и выходные дни, если акцентировать внимание исключительно на часах бодрствования в будни дни, картина окажется еще более ошеломительная: «больше половины своего дня мы проводим в офисе». Следовательно, выбор офисных дверей, является очень важным для каждой компании, так как помимо всего прочего являются частью внутреннего интерьера рабочего пространства. И многое могут сказать о сути Вашего предприятия клиентам и партнерам бизнеса.

Технические требования

В отличие от жилых помещений, в двери в месте нашей рабочей активности подвергаются значительно, большим нагрузкам, за счет увеличенного движения персонала между помещениями. В рознично ориентированных компаниях, показатель нагрузки на полотно будет выше в несколько раз, так как помимо сотрудников в помещение постоянно поступает поток розничных покупателей. Учитывая все эти факторы необходимо с полной серьезностью отнестись, к техническим характеристикам, знакомиться с вариантами покрытий, комплектации погонажа и в особенности на выборе качественной долговечной фурнитуры. Подобрав продукцию, отвечающую всем необходимым характеристикам, не стоит забывать о влияние внешнего вида изделия.

Дизайн

Существует три основных направления дизайнерских решений для офисных помещений:

Классический – к нему можно отнести образцы в стиле ампир, барокко и ряд других дизайнерских решений Модерн, в котором генеральную линию занимают прямоугольные элементы, применяемые на плоскости полотна Ну и наиболее популярное решение в настоящее время стиль ХАЙ-ТЕК, с прямыми линиями, либо просто гладкое полотно с инкрустацией стекла

Всегда стоит помнить, что двери являются всего лишь составной частью общего убранства и не могут служить его генеральной линией, подбор осуществляется на основе общей идеи используемой при выборе дизайна офиса, а не наоборот. Фурнитура подбирается уже под цвет выбранной модели и должна контрастировать с его плоскостью, желательно быть немного темнее. Оптимальным решением будет выбор металлических оттенков: хром, никель или матовый никель.

Заключение

В заключении хотелось бы отметить, важность выбора офисных дверей, помните дверные полотна это первое с чем встречается взор ваших сотрудников (или покупателей), они должны создавать позитивное настроение и настраивать человека на конструктивный диалог, что поможет в решении различных задач поставленных перед Вашей организацией.