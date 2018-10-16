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Как выбрать офисные двери
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Бизнес — 16 Октября 2018, 21:52
Как выбрать двери для офиса
Современная действительность такова, что большинство жителей крупных мегаполисов, как минимум 23% своего времени проводит на рабочем месте. И эта статистика еще не отражает время, затраченное на сон и выходные дни, если акцентировать внимание исключительно на часах бодрствования в будни дни, картина окажется еще более ошеломительная: «больше половины своего дня мы проводим в офисе». Следовательно, выбор офисных дверей, является очень важным для каждой компании, так как помимо всего прочего являются частью внутреннего интерьера рабочего пространства. И многое могут сказать о сути Вашего предприятия клиентам и партнерам бизнеса.
Технические требования
В отличие от жилых помещений, в двери в месте нашей рабочей активности подвергаются значительно, большим нагрузкам, за счет увеличенного движения персонала между помещениями. В рознично ориентированных компаниях, показатель нагрузки на полотно будет выше в несколько раз, так как помимо сотрудников в помещение постоянно поступает поток розничных покупателей. Учитывая все эти факторы необходимо с полной серьезностью отнестись, к техническим характеристикам, знакомиться с вариантами покрытий, комплектации погонажа и в особенности на выборе качественной долговечной фурнитуры. Подобрав продукцию, отвечающую всем необходимым характеристикам, не стоит забывать о влияние внешнего вида изделия.
Дизайн
Существует три основных направления дизайнерских решений для офисных помещений:
Всегда стоит помнить, что двери являются всего лишь составной частью общего убранства и не могут служить его генеральной линией, подбор осуществляется на основе общей идеи используемой при выборе дизайна офиса, а не наоборот. Фурнитура подбирается уже под цвет выбранной модели и должна контрастировать с его плоскостью, желательно быть немного темнее. Оптимальным решением будет выбор металлических оттенков: хром, никель или матовый никель.
Заключение
В заключении хотелось бы отметить, важность выбора офисных дверей, помните дверные полотна это первое с чем встречается взор ваших сотрудников (или покупателей), они должны создавать позитивное настроение и настраивать человека на конструктивный диалог, что поможет в решении различных задач поставленных перед Вашей организацией.
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