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Выбор качественной кровати для ребенка

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Бизнес — 17 Октября 2018, 18:11

Выбор места для отдыха любого малыша является ответственным мероприятием. Детские кровати https://postelli.ru/category/detskie-krovati должны отвечать всем требованиям безопасности и комфорта. Верно подобранное место сна станет залогом хорошего развития ребенка и его полноценного отдыха.

Выбор материала

Параметры для выбора детской кровати ничем не отличаются от выбора любой другой мебели для малышей. Все изделия должны быть качественными, экологичными и безопасными. Какой материал отвечает всем этим требованиям? Рассмотрим основные из используемых материалов.

  1. Дерево. Когда корпус кровати собран, ее покрывают безопасными красками или другими покрытиями. Чаще всего мебель для детей выполняют из березы, дуба или сосны. Двухъярусные кровати https://postelli.ru/category/dvuh-yarusnye-detskie-krovati предпочтительно приобретать из дуба, так как это дерево наиболее прочное.
  2. МДФ. Прессованный древесный материал остается таким же надежным и безопасным, как и цельная древесина. При этом МДФ имеет небольшую цену. Не забудьте уточнить у консультанта класс эмиссии кровати (он не должен превышать Е1).
  3. Металл. Любая мебель из алюминия или прочной стали, конечно, достаточно прочная и долговечная, но при этом совсем не дешевая. Боковины такой мебели обязательно прикрывают чехлами из плотного текстиля. Кровати чердаки с рабочей зоной https://postelli.ru/category/krovat-cherdak-s-rabochej-zonoj нередко выполнены из металла, так как корпус имеет сложную конструкцию и ее легче выполнять именно из металлических составляющих.

Безопасность изделия

Самым важным параметром выбора детской мебели является безопасность и с этим утверждением трудно поспорить. Если вам необходима кроватка для ребенка до 3 лет, то нужно понимать, что она должна быть оснащена защитными бортами с рейками, расстояние между которыми должно быть не больше 7 см. между составляющими кровати не должно быть зазоров и любых щелей. Плотное прилегания всех деталей не даст малышу прищемить ручку, а вся конструкция долго не будет расшатана.

Не стоит выбирать облегченные модели со слишком узким основанием. Ребенок легко расшатает колыбель и перевернет ее. Постель должна быть достаточно широкой, это касается и кроватей для детей постарше. Хорошо, если кровать будет оснащена колесами. Так вы сможете легко отодвигать ее для уборки или перестановки. Чтобы зафиксировать кровать в одном положении убедитесь, что модель оснащена этими самыми фиксаторами.

Тем самым, выбор кровати для своего чада должен быть осознанным и неспешным. В противном случае вы получите некачественную мебель, которая может быть совсем небезопасной в своем использовании.

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