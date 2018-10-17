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Выбор качественной кровати для ребенка
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 17 Октября 2018, 18:11
Выбор места для отдыха любого малыша является ответственным мероприятием. Детские кровати https://postelli.ru/category/detskie-krovati должны отвечать всем требованиям безопасности и комфорта. Верно подобранное место сна станет залогом хорошего развития ребенка и его полноценного отдыха.
Выбор материала
Параметры для выбора детской кровати ничем не отличаются от выбора любой другой мебели для малышей. Все изделия должны быть качественными, экологичными и безопасными. Какой материал отвечает всем этим требованиям? Рассмотрим основные из используемых материалов.
Безопасность изделия
Самым важным параметром выбора детской мебели является безопасность и с этим утверждением трудно поспорить. Если вам необходима кроватка для ребенка до 3 лет, то нужно понимать, что она должна быть оснащена защитными бортами с рейками, расстояние между которыми должно быть не больше 7 см. между составляющими кровати не должно быть зазоров и любых щелей. Плотное прилегания всех деталей не даст малышу прищемить ручку, а вся конструкция долго не будет расшатана.
Не стоит выбирать облегченные модели со слишком узким основанием. Ребенок легко расшатает колыбель и перевернет ее. Постель должна быть достаточно широкой, это касается и кроватей для детей постарше. Хорошо, если кровать будет оснащена колесами. Так вы сможете легко отодвигать ее для уборки или перестановки. Чтобы зафиксировать кровать в одном положении убедитесь, что модель оснащена этими самыми фиксаторами.
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