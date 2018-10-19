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Обучение всех желающих таинствам рисунка и живописи
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Октября 2018, 21:46
Многие люди всю жизнь мечтают научиться рисовать, но не осуществляют свою мечту по ряду причин. Чаще всего рвение перекрывается стеснением и неуверенностью в собственных силах — по той причине от «карьеры» художника отказываются 70% желающих. Второй по частоте причиной является неудачный первичный опыт: очень часто некомпетентные преподаватели в общеобразовательных и художественных школах (а иногда и сами родители ребенка) нетерпимо относятся к начинающему художнику и отбивают все желание развиваться в будущем. Такие случаи составляют 15% от всех. Наконец, в оставшихся 15% виновно постоянное рефлексирование по поводу различных мелочей. Каждый из нас ежедневно делает выбор в пользу или против каких-то вещей. И если сомнения преобладают, результата не будет никогда. К сожалению, уверенность в собственном выборе обычно появляется во взрослой жизни, когда поздно идти в государственную художественную школу или записываться на детские начальные курсы рисования. Во всех этих случаях есть универсальное решение — запись на частные вневозрастные курсы рисования в школе живописи НАЙДИ СЕБЯ. Наша художественная студия в Москве долгие годы ведет профессиональную деятельность и обучает всех желающих таинствам создания произведений искусства, независимо от социального статуса, профессии. Финансового положения, возраста, половой принадлежности, религиозных убеждений, мировоззрения и других факторов. У нас вы гарантированно станете на правильный путь и в конце курса будете чувствовать себя уверенным начинающим художником, а уже к концу первого занятия создадите свой первый шедевр на полотне! Так что спешите ознакомиться с деталями взаимовыгодного сотрудничества и скорее связаться с нами любым удобным для вас способом для записи в группу с подходящим графиком. Мы с нетерпением ждем вашей электронной заявки или звонка.
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