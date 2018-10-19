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Обучение всех желающих таинствам рисунка и живописи

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Бизнес — 19 Октября 2018, 21:46

Многие люди всю жизнь мечтают научиться рисовать, но не осуществляют свою мечту по ряду причин. Чаще всего рвение перекрывается стеснением и неуверенностью в собственных силах — по той причине от «карьеры» художника отказываются 70% желающих. Второй по частоте причиной является неудачный первичный опыт: очень часто некомпетентные преподаватели в общеобразовательных и художественных школах (а иногда и сами родители ребенка) нетерпимо относятся к начинающему художнику и отбивают все желание развиваться в будущем. Такие случаи составляют 15% от всех. Наконец, в оставшихся 15% виновно постоянное рефлексирование по поводу различных мелочей. Каждый из нас ежедневно делает выбор в пользу или против каких-то вещей. И если сомнения преобладают, результата не будет никогда. К сожалению, уверенность в собственном выборе обычно появляется во взрослой жизни, когда поздно идти в государственную художественную школу или записываться на детские начальные курсы рисования. Во всех этих случаях есть универсальное решение — запись на частные вневозрастные курсы рисования в школе живописи НАЙДИ СЕБЯ. Наша художественная студия в Москве долгие годы ведет профессиональную деятельность и обучает всех желающих таинствам создания произведений искусства, независимо от социального статуса, профессии. Финансового положения, возраста, половой принадлежности, религиозных убеждений, мировоззрения и других факторов. У нас вы гарантированно станете на правильный путь и в конце курса будете чувствовать себя уверенным начинающим художником, а уже к концу первого занятия создадите свой первый шедевр на полотне! Так что спешите ознакомиться с деталями взаимовыгодного сотрудничества и скорее связаться с нами любым удобным для вас способом для записи в группу с подходящим графиком. Мы с нетерпением ждем вашей электронной заявки или звонка.

Кто мы такие?


Студия рисования в МосквеНа территории России многие государственные и частные заведения ведут профессиональную педагогическую деятельность, обучая сотни студентов, учеников и курсантов премудростям владения кистью, карандашом и мастихином. Тем не менее, далеко не все выпускники связывают впоследствии свою жизнь с изобразительным искусством или с искусством в целом. Неутешительная статистика говорит об одном: обучение проходит неправильно, некорректно и неэффективно, отчего у студента формируется неприязнь к ремеслу и отчуждение в будущем. В один прекрасный момент мы решили бороться с этим положением и полностью реформировали структуру обучения, изменив методы, пути и цели курсов. Несколько лет практики показали, что больше половины наших выпускников в будущем зарабатывают на продаже картин или других предметов искусства, а еще для 45% художественная деятельность стала излюбленным хобби. То есть, наша методика дает практически стопроцентную гарантию успешного последующего развития. Если вам интересно не просто занять свое время, а достичь высот в изобразительном искусстве, следует непременно записаться на обучение к нам. Мы гарантируем, что от нашей школы живописи вы получите только удовольствие и хороший результат. Так что скорее знакомьтесь с программой обучения и спешите подать заявку как можно скорее! Мы с нетерпением ждем вашего звонка или анкеты.

НАЙДИ СЕБЯ — это:

  • Широчайший ассортимент разнообразных курсов;
  • Укомплектованный штат выдающихся педагогов с профессиональными навыками уровня «про»;
  • Широкие возможности для личностного развития в будущем;
  • Адекватная ценовая политика;
  • Возможность оценивать свой прогресс по мере обучения.


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