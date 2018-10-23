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Выбираем качественный инвентарь для кухни ресторана или кафе: на что обратить внимание
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Бизнес — 23 Октября 2018, 22:29
Функциональная, стильная и надежная – три качества, которые отличают качественную посуду для ресторана и кафе. Поэтому учреждения общественного питания всегда находятся в поисках. Пока одни заказывают посуду со своим логотипом, другие – выбирают авторские работы. Вне зависимости от стилистического решения, к любому виду посуды выдвигают санитарные требования и нормативы ГОСТа. Если тарелки и чашки им не соответствуют, то их нельзя использовать в учреждениях, которые предназначены для питания в общественных местах.
Каждый из трех функциональных типов посуды обладает рядом обязательных характеристик. К примеру, посуда для приготовления пищи имеет защитное покрытие. Второй аспект, который учитывают, связан с особенностями меню. Речь идет о преобладающем типе блюд. Вне зависимости от этого фактора, в обязательный набор входят перечисленные ниже позиции:
Приведенный перечень корректируют с учетом тематической направленности заведения. Владельцы ресторана или кафе отправляются за покупками только после завершения установки мебели и отделки. В этом случае можно выбрать посуду, которая дополнит интерьер. Стилисты рекомендуют выбирать всю посуду в едином стилистическом исполнении. Помимо посуды, заведению понадобятся специальные приборы. Валики, термозащитные коврики, насадки, хлебные формы, износостойкие сита вы можете увидеть тут klenmarket.ru/shop/inventory/confectionery-equipment/. При их помощи можно сделать настоящий кондитерский шедевр. Используют их на кухнях ресторанов, кафе и даже пекарен. При помощи сита кондитер просеет муку или пудру, сделает фруктовое пюре и так далее. В арсенале профессионального повара должно быть несколько сит с различной величиной отверстий.
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