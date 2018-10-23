Выбираем качественный инвентарь для кухни ресторана или кафе: на что обратить внимание

Функциональная, стильная и надежная – три качества, которые отличают качественную посуду для ресторана и кафе. Поэтому учреждения общественного питания всегда находятся в поисках. Пока одни заказывают посуду со своим логотипом, другие – выбирают авторские работы. Вне зависимости от стилистического решения, к любому виду посуды выдвигают санитарные требования и нормативы ГОСТа. Если тарелки и чашки им не соответствуют, то их нельзя использовать в учреждениях, которые предназначены для питания в общественных местах.



Посуда премиум-класса, которую вы можете увидеть тут klenmarket.ru/shop/cookware/crockery/, порадует стильным исполнением и повышенной ударопрочностью. Вы можете увидеть тут бренды Lequun, Portland, House of white porcelain и так далее. Для того чтобы всецело оценить их преимущества, нужно внимательно подойти к вопросу выбора. Во внимание принимают функциональный аспект:

предметы для сервировки – перечень вещей, которые располагают на столе, например, масленки, бокалы или столовые приборы;

посуда для кухни – то, что используют для приготовления пищи, например, кастрюли;

тара для хранения продуктов.

Каждый из трех функциональных типов посуды обладает рядом обязательных характеристик. К примеру, посуда для приготовления пищи имеет защитное покрытие. Второй аспект, который учитывают, связан с особенностями меню. Речь идет о преобладающем типе блюд. Вне зависимости от этого фактора, в обязательный набор входят перечисленные ниже позиции:

для размещения пирожков и закусок;

разные по объему салатницы;

тарелки для вторых блюд, супов, десертов;

чашки для кофе и чая;

соусницы;

молочники;

сахарницы и так далее.

Приведенный перечень корректируют с учетом тематической направленности заведения. Владельцы ресторана или кафе отправляются за покупками только после завершения установки мебели и отделки. В этом случае можно выбрать посуду, которая дополнит интерьер. Стилисты рекомендуют выбирать всю посуду в едином стилистическом исполнении. Помимо посуды, заведению понадобятся специальные приборы. Валики, термозащитные коврики, насадки, хлебные формы, износостойкие сита вы можете увидеть тут klenmarket.ru/shop/inventory/confectionery-equipment/. При их помощи можно сделать настоящий кондитерский шедевр. Используют их на кухнях ресторанов, кафе и даже пекарен. При помощи сита кондитер просеет муку или пудру, сделает фруктовое пюре и так далее. В арсенале профессионального повара должно быть несколько сит с различной величиной отверстий.