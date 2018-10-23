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Данила-Мастер: гранитные памятники

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Бизнес — 23 Октября 2018, 22:30

Изготовлением гранитных памятников мастера Данила-Мастер занимаются почти десять лет. Сегодня компания владеет разветвленной сетью мастерских, число которых достигает пятидесяти пяти. Ежегодно мы обрабатываем более десяти тыс. индивидуальных заказов. Кроме изготовления памятников у нас можно заказать им ритуальные услуги. Также мы предлагаем профессиональную помощь в деле выбора подходящего памятника, его оформление или же комплектацию. Наши специалисты обладают огромным опытом создания разнообразных памятников из высококачественного гранита, добываемого нами в Карелии. 

Открывая наш официальный веб-сайт https://msk.danila-master.ru/articles/zakazat-pamyatnik-iz-granita.html любой желающий сможет подобрать подходящее изделие, заказывая его изготовление прямо онлайн. Благодаря самостоятельной добыче карельского гранита, цены на изготовление могильных памятников у нас остаются гораздо ниже рыночных. В онлайн-каталоге нашей сети вы найдете модели, рассчитанные под любой бюджет. Заказчикам с ограниченными бюджетными возможностями мы предлагаем эконом-сегмент наших изваяний, а Vip-персонам соответствующие памятники. 

Данила-Мастер не нуждается в услугах всяких посредников, которые искусственно завышают цены. Также мы регулярно устраиваем разнообразные сезонные распродажи или же акции, позволяющие желающим приобретать наши памятники еще дешевле указанных на веб-сайте тарифов. Благодаря опыту наших художников и мастеров, вы сможете заказать памятники по индивидуальным эскизам или же пожеланиям. Мы имеем не только свои цеха по изготовлению гранитных комплексов, но и складские помещения для их дальнейшего хранения вплоть до установки. 

В процессе изготовления могильных памятников наши специалисты пользуются исключительно природным гранитом. Добывается он нашими силами в Рыбреке - одном из поселков Карелии. После добычи сырье проходит тщательный отбор. Поэтому используемые нами блоки не имеют никаких сколов, трещин или же вкраплений. Отличаются они однородным цветом и непревзойденной красотой. Подобные изделия никогда не выцветут под солнечными лучами, не впитают грязь или же пыль и не повредятся под влиянием влаги. Также не стоит беспокоиться насчет рисунков или же надписей, нанесенных на подобные памятники. Они надолго сохранят первозданный вид, не требуя вмешательства художников. 

Чтобы убедиться в преимуществах, описанных выше, достаточно ознакомиться с готовыми изделиями Данила-Мастер https://msk.danila-master.ru на веб-ресурсе сети мастерских. Отличаются изделия наших высококвалифицированных мастеров гладкими зеркальными поверхностями и ровным, глубоким блеском. Это заслуга технологии обработки природного камня, которой пользуются наши специалисты. Предусматривает она полировку гранита в одиннадцать этапов. А с использованием гравировальных устройств, наши художники качественно наносят на гранитные поверхности любые изображения, заказанные родственниками усопших.

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