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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 25 Октября 2018, 22:28

Стремительное развитие инвестиций и финансов в стране вызывает неподдельный интерес деловых людей или же крупных корпораций. Все большее количество наших сограждан выходит на фондовые рынки самостоятельно или же с помощью профессиональных финансовых консультантов. Ежегодно увеличивается спрос на брокерский сервис и уже готовые инвестиционные пакеты. Чтобы удовлетворить подобный растущий спрос в сфере инвестирования, необходимо создание профессиональных служб, предлагающих качественный сервис по наиболее доступным тарифам. 

БКС Премьер - это Инвестиционная управляющая компания , которая одна из первых внедрила на отечественный финансовый рынок услугу профессионального финансового планирования. Наиболее важным приоритетом нашей команды является использование индивидуального подхода к вопросу инвестирования. Сейчас в арсенале нашей компании широчайший выбор банковских или же инвестиционных продуктов, максимально подстроенных под конъюнктуру местного рынка. Также потенциальная клиентура может воспользоваться услугами наших персональных финансовых советников. Мы имеем собственные аналитические и экспертные центры. 

Перечисленные услуги дают нашим потенциальным заказчикам существенные преимущества в сравнении с конкурентами. Благодаря профессиональной команде нашей финансовой группы, вы сможете правильно выбрать сферу инвестирования, воспользоваться аналитическими материалами и спланировать будущую деятельность максимально выгодно для собственного бизнеса. Уже более двадцати трех лет Премьер занимается данным направлением и успел обслужить более трехсот тыс. клиентов. Заказчиками банковских, брокерских или же инвестиционных услуг финансовой группы являются не только частные предприниматели, но и крупнейшие корпорации. 

Сегодня в разветвленной сети представительств БКС Премьер трудится свыше четырех тыс. высококвалифицированных сотрудников. Офисы финансовой группы находятся в самых разных точках страны. А на столичной бирже компания уже стабильно удерживает лидирующие позиции. Становясь партнером БКС Премьер, вы получаете ряд преимуществ, в том числе услуги персонального финансового советника, возможность использования современных банковских сервисов и т.д. Все это поможет в быстром достижении поставленных вами финансовых целей. 

Сотрудничество с БКС Премьер означает успешность любого бизнеса или же предпринимательской деятельности. Профессионалы финансовой группы проконсультируют вас на начальной стадии становления вашего бизнеса, обеспечивая при 
этом постоянную поддержку и в дальнейшем. Они предоставят актуальную аналитику вместе с важнейшими маркетинговыми материалами. А с помощью персонального менеджера, выделенного компанией, вы сумеете справиться с любыми текущими вопросами или же проблематикой. Мы также предлагаем огромный выбор готовых бизнес-решений, которые помогут при открытии или же расширении бизнеса. Подобные решения можно назвать трамплином для последующего роста.

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