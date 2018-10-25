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Садовый домик с верандой

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Бизнес — 25 Октября 2018, 22:29

Оптимальным вариантом для владельцев дачных участков, задумывающихся о строительстве, является садовый домик с верандой. Любое летнее жилье в основном необходимо для того, чтобы просто переночевать в нём, потому что все остальное время хочется ловить солнечные деньки и наслаждаться окружающей природой после шумного мегаполиса.

Поэтому классический загородный домик 5х5 или 6х6 – всё, что нужно вашему участку. Но, когда мы приезжаем на дачу, появляется желание также провести хороший тёплый вечер за столом на открытом воздухе, и сделать это можно либо в беседке, либо в открытой пристройке к вашему дому – на веранде.

Садовый дом с верандой представляет собой постройку с дополнительным помещением, которое имеет максимальную площадь остекления и используется под зону отдыха, дополнительную летнюю спальню или для хранения бытовых вещей.

Где взять проект

Проще всего воспользоваться готовым вариантом проекта, предлагаемым опытной строительной компанией. Она также предоставит большой выбор качественных материалов и широкий спектр работ по возведению понравившегося дома.

Варианты планировок домика с верандой мало чем отличаются от таких же готовых проектов без нее, ее организация обходится за 1 м2 достаточно дешево. Проекты садового домика с верандой можно посмотреть и выбрать здесь.


Процесс строительства

Технология строительства садового домика с верандой может быть предложена заказчику в двух вариантах. Первый – это устройство веранды как пристройки на отдельном фундаменте, менее заглубленном и массивном, чем у дома. Второй вариант - включить её в состав конструкции: продлить под веранду ленточный фундамент или устроить винтовые сваи. Второй вариант несколько дороже, но в этом случае можно не переживать за подвижность пристройки вследствие сезонного пучения грунта.

Конструкция выполняется облегчённой и без утепления, с рамочным несущим каркасом из бруса или каркасных панелей и декоративной отделкой вагонкой, блок-хаусом и другими материалами. Кровля, как правило, устраивается такая же, как у основного здания, но без утепления под кровельными листами. В помещение обычно подводится свой электрический кабель, а выключатели и розетки выполняются во влагозащищенном варианте.

Наличие веранды в садовом домике – несомненный плюс, несмотря на небольшое удорожание проекта. Эта дополнительная площадь точно будет применена с пользой.



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