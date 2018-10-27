Конкур - мировой кубок разыгран

Завершающий этап розыгрыша мирового кубка по конкуру, посвященный памяти Георгия Генса, основателя и главы ГК Ланит состоялся семнадцатого июля. Он выявил победителей, получивших награды и различные призы. Основатель Ланита скончался в апреле текущего года. А призовой фонд этого масштабного состязания составлял более сорока тыс. евро. Проводилось состязание в спорткомплексе Отрада. Это четырнадцатый розыгрыш с момента основания соревнований и по конкуру. Отличался нынешний розыгрыш масштабностью. В нем принимали участие российские, болгарские, украинские, польские, чешские, словенские, словацкие, молдавские, литовские, венгерские, латвийские и эстонские спортсмены.

Необходимо

внимательно результаты состязания, чтобы убедиться, насколько напряженной и сложной была борьба между соперниками. Ведь результаты заездов считались квалификационными к предстоящему Чемпионату Европы, проведение которого планируется в голландском Роттердаме. Важный международный статус и пристальное внимание обозревателей подстегивали интерес к состязанию.

Неслучайно финальный этап розыгрыша проходит под эгидой основателя Ланит. Именно приложил огромные усилия в дело развития российского конного спорта. Дочь мецената вспоминает отца, как большого поклонника конного спорта, который особо любил движение не только в переносном, но и в прямом смысле. Он прожил насыщенную жизнь, наслаждаясь каждым днем, как подарком. Елена Генс сама является мастером по конкуру международной категории. Также она возглавляет социальные проекты Ланита. Тепло вспоминает отца и его сын Филипп, отмечая, что он всегда руководствовался спортивным азартом, достигая невероятных результатов на ИТ-рынке.

По словам Филиппа, покойный получал удовольствие непосредственно от соревнований, а особенно ему нравилось выигрывать. Что же касается успехов в сфере информационных технологий, он добился их благодаря неиссякаемой энергии, оптимизму, фантастическому трудолюбию, системному мышлению и другим многочисленным талантам. Особо увлекался предприниматель верховой ездой. На нынешнем состязании присутствовало большое количество друзей семейства Генс, партнеров и коллег покойного. Розыгрыш кубка получился зрелищным и увлекательным.