Ученики автошколы «Навигатор»

Московские дороги – это территория стресса. Огромное количество машин, пробки и непредсказуемые ситуации способны ввести новичка в ступор. Однако большинство учеников автошколы «Навигатор» достаточно подготовлены, чтобы не растеряться на столичных улицах. Школа работает давно. Ранее она была известна под вывеской «Старт». Многократно отмечалась как одна из лучших автошкол ЮЗАО и города Москвы, занимала призовые места в профильных конкурсах. 80% ее учеников сдают экзамены в ГИБДД с первого раза.

Выбор автошколы в Москве

На территории столицы работает более 350 автошкол, имеющих лицензию, но автошкола «Навигатор» - это нечто особенное. Она предлагает не только изучение теории и получение базовых навыков вождения, но и комплекс дополнительных услуг. Занятия проходят в удобное время с использованием современных технологий. Два месяца обучения хватает, чтобы уверенно чувствовать себя за рулем. Опытные инструкторы поддержат не только в процессе обучения, но и на экзаменах в ГИБДД. Ученикам школы предоставляется свободный автомобиль, что позволяет избавиться от изматывающего ожидания в очередях. Автошколу «Навигатор» выбирают:

Очень занятые люди. Здесь можно посещать занятия в любое время. За небольшую доплату график подстраивается под клиента.

Домохозяйки, студенты и фрилансеры. Здесь действуют специальные скидки. Для тех, кто имеет возможность заниматься в дневное время, цена курса ощутимо снижается.

Имеющие навыки вождения. Для таких учеников разработана сокращенная программа по сниженной цене.

Желающие повысить свое мастерство. Автошкола «Навигатор» готовит не только на права, но и обучает профессиональной езде в ночное время, на мокрой и заснеженной дороге, а также в условиях мегаполиса.

Филиалы школы расположены в каждом округе Москвы в непосредственной близости от метро, что позволяет не тратить много времени на дорогу до классов и автодромов.

Запись в автошколу «Навигатор»

Позвонив по телефону в любой будний день, можно договориться о записи. Она производится в любом ближайшем филиале. Из документов нужен только паспорт. Чуть позже понадобится медицинская справка. Даже если ученик не является жителем Москвы, он может пройти обучение в обычном порядке. С каждым учеником заключается соответствующий договор о предоставлении образовательных услуг.

Практикой и теорией необязательно заниматься в одном филиале. Если после работы ближе один филиал, а выходя из дома – другой, то данным моментом можно воспользоваться для экономии времени.

Система контроля знаний

Школа разработала свою собственную систему контроля знаний, что позволит прийти ученику на экзамен в ГИБДД во всеоружии. В процессе обучения регулярно проводятся контрольные работы. Учеников ждут разнообразные тесты и задания. Таким образом, будущие водители могут выявить свои слабые места и вовремя исправить ситуацию. Для этого существуют дополнительные занятия в компьютерном классе, где каждый из учеников может бесплатно проработать сложные для него темы.