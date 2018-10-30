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Интернет и телевидение от московского провайдера «АКАДО»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Октября 2018, 22:40
Особенности пакетов услуг «АКАДО» в Москве
Зачастую пользователи сталкиваются с трудностями при подключении телекоммуникационных услуг. Сервис InetMe позволит быстро разобраться во всех тонкостях и грамотно подобрать провайдера. Вам не нужно самостоятельно перебирать большие объемы информации, агрегатор все сделает за вас и сразу покажет подходящие варианты. Перед принятием окончательного решения можно ознакомиться с отзывами тех, кто уже воспользовался предложениями. И все это — совершенно бесплатно!
Среди столичных провайдеров прекрасно себя зарекомендовала компания «АКАДО», являющаяся одной из самых крупных в Москве и Московской области. Более 80% зданий столицы подключены к оператору. Линия общей протяженностью 18000 км покрывает ближайшие подмосковные города в радиусе 30-50 км.
Провайдер пользуется заслуженной популярностью среди жителей Москвы. Среди его преимуществ стоит назвать следующие:
Ассортимент тарифных планов на предоставляемые «АКАДО» Интернет и телевидение включает варианты на любой вкус и потребности: от домашнего использования для просмотра YouTube до офисной работы с большими объемами информации. Что касается общих характеристик услуг:
Для получения более детализированной информации обратитесь к менеджеру компании.
Подключение к «АКАДО» в Москве
С сервисом InetMe у вас уйдет не более 15 минут на поиск и оформление заявки. Все, что нужно, — это выполнить следующие действия:
После этих шагов вам останется лишь дождаться в течение суток специалиста, который проведет сеть.
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