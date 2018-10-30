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Интернет и телевидение от московского провайдера «АКАДО»

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Бизнес — 30 Октября 2018, 22:40

Особенности пакетов услуг «АКАДО» в Москве

Зачастую пользователи сталкиваются с трудностями при подключении телекоммуникационных услуг. Сервис InetMe позволит быстро разобраться во всех тонкостях и грамотно подобрать провайдера. Вам не нужно самостоятельно перебирать большие объемы информации, агрегатор все сделает за вас и сразу покажет подходящие варианты. Перед принятием окончательного решения можно ознакомиться с отзывами тех, кто уже воспользовался предложениями. И все это — совершенно бесплатно!

Среди столичных провайдеров прекрасно себя зарекомендовала компания «АКАДО», являющаяся одной из самых крупных в Москве и Московской области. Более 80% зданий столицы подключены к оператору. Линия общей протяженностью 18000 км покрывает ближайшие подмосковные города в радиусе 30-50 км.

Провайдер пользуется заслуженной популярностью среди жителей Москвы. Среди его преимуществ стоит назвать следующие:

  • Помимо подключения к сети «АКАДО» предлагает взять в аренду необходимое оборудование. Сумма за пользование техникой прибавляется к ежемесячной плате за обслуживание. Кроме того, можно купить собственное оборудование и заказать его настройку.
  • Если телевидение подключено через Интернет, оно включает не только входящие в пакет платные каналы, но и базовый набор программ. Даже в случае несвоевременной оплаты стандартные каналы будут доступны для просмотра.
  • Благодаря современным технологиям вместо нескольких проводов для проведения сети используется только один.
  • Качество соединения у оператора всегда на высоте. Это достигается благодаря собственной городской локальной сети, которая позволяет отслеживать и моментально устранять неполадки в оборудовании.

Ассортимент тарифных планов на предоставляемые «АКАДО» Интернет и телевидение включает варианты на любой вкус и потребности: от домашнего использования для просмотра YouTube до офисной работы с большими объемами информации. Что касается общих характеристик услуг:

  • скорость передачи данных через всемирную сеть составляет от 50 до 200 Мбит/с. Поэтому хорошо продумайте, как часто и с какой целью вы будете пользоваться подключением. Например, для проведения крупных матчей в онлайн-играх нужна самая высокая скорость;
  • каждый подберет себе подходящий пакет телевизионных каналов. Если и этого не хватит, за отдельную плату можно расширить список своими любимыми программами;
  • для подключения доступна цифровая телефония. Если вы хотите провести себе домашний телефон, следует сказать об этом заранее, так как услуга оказывается дополнительно.

Для получения более детализированной информации обратитесь к менеджеру компании.

Подключение к «АКАДО» в Москве

С сервисом InetMe у вас уйдет не более 15 минут на поиск и оформление заявки. Все, что нужно, — это выполнить следующие действия:

  • Укажите адрес, по которому нужно произвести подключение.
  • Выберите из показанного списка наиболее подходящий тарифный план.
  • Заполните специальную форму.
  • Обсудите с сотрудником сервиса по телефону все детали.

После этих шагов вам останется лишь дождаться в течение суток специалиста, который проведет сеть.



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