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Сумка на пояс: удобно, стильно и недорого
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Бизнес — 30 Октября 2018, 22:41
Если сумка на пояс до сих пор ассоциируется у Вас исключительно с барыжками, которые носили в 90ые продавцы на рынке, значит, Вы совершенно не интересуетесь современной модой. Сегодня это один из наиболее актуальных аксессуаров, пользующийся популярностью, как среди женщин, так и среди мужчин.
История поясных моделей
Не стоит думать, что аксессуар такого плана увидел свет в 80ые гг. прошлого столетия. На самом деле сумки, размещенные на поясе с помощью специального ремня, применялись еще в древности, хотя точную дату их возникновения установить не удается. Доказано, что коренные американцы использовали подобные изделия вместо карманов, создавая их из кожи бизонов. Шотландцы также применяли похожие модели, называемые ими спорран и ставшие неотъемлемой составляющей традиционного наряда горцев. У средневековых богачей мешочки на поясе служили для носки монет и оружия.
Преимущества сумок на пояс
Негативное впечатление о данных аксессуарах сложилось после того, как их активно стали использовать продавцы и кондукторы для хранения денег. Однако сегодня купить сумку на пояс, которая представляет собой отличную альтернативу как клатчу, так и небольшому городскому рюкзаку,не зазорно для самых требовательных модниц. Среди достоинств изделий:
Если Вы не знаете, где можно купить сумку на пояс, воспользуйтесь услугами специализированного интернет-магазина. Это позволит получить качественное фирменное изделие, потратив минимальную денежную сумму и немного личного времени.
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