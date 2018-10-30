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Сумка на пояс: удобно, стильно и недорого

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Бизнес — 30 Октября 2018, 22:41

Если сумка на пояс до сих пор ассоциируется у Вас исключительно с барыжками, которые носили в 90ые продавцы на рынке, значит, Вы совершенно не интересуетесь современной модой. Сегодня это один из наиболее актуальных аксессуаров, пользующийся популярностью, как среди женщин, так и среди мужчин.


История поясных моделей

Не стоит думать, что аксессуар такого плана увидел свет в 80ые гг. прошлого столетия. На самом деле сумки, размещенные на поясе с помощью специального ремня, применялись еще в древности, хотя точную дату их возникновения установить не удается. Доказано, что коренные американцы использовали подобные изделия вместо карманов, создавая их из кожи бизонов. Шотландцы также применяли похожие модели, называемые ими спорран и ставшие неотъемлемой составляющей традиционного наряда горцев. У средневековых богачей мешочки на поясе служили для носки монет и оружия.


Преимущества сумок на пояс

Негативное впечатление о данных аксессуарах сложилось после того, как их активно стали использовать продавцы и кондукторы для хранения денег. Однако сегодня купить сумку на пояс, которая представляет собой отличную альтернативу как клатчу, так и небольшому городскому рюкзаку,не зазорно для самых требовательных модниц. Среди достоинств изделий:

  • широкий ассортимент привлекательных моделей, выполненных в различных стилях с применением таких декоративных элементов, как бахрома, рюши, бусины и прочие, и во всевозможных цветовых решениях;
  • возможность освободить руки во время ношения аксессуара;
  • отличная сочетаемость с различными стилями одежды: одни модели прекрасно смотрятся под спортивный костюм, тогда как другие станут прекрасным дополнением к вечернему платью;
  • прочность и долговечность – при изготовлении сумок современные производители используют прочные, износостойкие материалы и надежную фурнитуру, каждая партия изделий перед запуском в продажу проходит строгий контроль качества, что позволяет исключить вероятность брака;
  • универсальность изделий – на рынке представлены как женские и мужские модели, так и сумки унисекс–это привлекательны аксессуары, которые будут превосходно смотреться как под образ прекрасных девушек, так и под костюм представителя сильной половины человечества.

Если Вы не знаете, где можно купить сумку на пояс, воспользуйтесь услугами специализированного интернет-магазина. Это позволит получить качественное фирменное изделие, потратив минимальную денежную сумму и немного личного времени.

Подробнее смотрите здесь: https://vitotorelli.su/pcat/sumki/sumka-na-poyas/



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