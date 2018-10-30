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Бизнес-центры у метро «Павелецкая»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Октября 2018, 22:42
Аренда офисов в Москве очень популярна, как среди фирм, только начинающих свою деятельность, так и среди крупных компаний, в том числе и международных. В столице здания бизнес-центров можно найти в практически любом районе, однако наибольшей популярностью пользуется центральный административный округ. Здесь не возникает проблем с транспортной доступностью, инфраструктура развита на высоком уровне.
В ЦАО возможна аренда офиса на «Павелецкой». Здесь сосредоточены бизнес-центры и технопарки, расположены административные учреждения, а также отделения банков и т.п. Вы сможете подобрать помещение под офис в этом месте без труда, как напрямую от собственника, так и через фирму-посредника. Можно самостоятельно искать подходящие варианты или воспользоваться информационным порталом TheProperty.ru, где собраны различные объявления об аренде. Плюсом такого способа является наличие на сайтах удобных фильтров, которые облегчают процесс подбора.
Какие существуют БЦ в районе метро «Павелецкая»?
По международной классификации выделяют 4 основные категории офисных зданий. Разделение идет в зависимости от условий, которые предлагаются арендаторам: расположение, состояние ремонта, наличие парковки, охраны и многих других. Самым высоким считается А класс (А+), худшим – D.
Для аренды на «Павелецкой» доступны офисы категории А, В и С. Чем они отличаются друг от друга?
Классификация офисных зданий весьма неоднозначна. Категория бизнес-центра может с годами меняться в зависимости от интенсивности и грамотности эксплуатации.
Чем выше класс здания, тем большей будет арендная ставка. В районе м. «Павелецкая» вы можете подобрать наиболее удобный для себя вариант.
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