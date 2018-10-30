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Бизнес-центры у метро «Павелецкая»

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Бизнес — 30 Октября 2018, 22:42

Аренда офисов в Москве очень популярна, как среди фирм, только начинающих свою деятельность, так и среди крупных компаний, в том числе и международных. В столице здания бизнес-центров можно найти в практически любом районе, однако наибольшей популярностью пользуется центральный административный округ. Здесь не возникает проблем с транспортной доступностью, инфраструктура развита на высоком уровне.

В ЦАО возможна аренда офиса на «Павелецкой». Здесь сосредоточены бизнес-центры и технопарки, расположены административные учреждения, а также отделения банков и т.п. Вы сможете подобрать помещение под офис в этом месте без труда, как напрямую от собственника, так и через фирму-посредника. Можно самостоятельно искать подходящие варианты или воспользоваться информационным порталом TheProperty.ru, где собраны различные объявления об аренде. Плюсом такого способа является наличие на сайтах удобных фильтров, которые облегчают процесс подбора.

Какие существуют БЦ в районе метро «Павелецкая»?

По международной классификации выделяют 4 основные категории офисных зданий. Разделение идет в зависимости от условий, которые предлагаются арендаторам: расположение, состояние ремонта, наличие парковки, охраны и многих других. Самым высоким считается А класс (А+), худшим – D.

Для аренды на «Павелецкой» доступны офисы категории А, В и С. Чем они отличаются друг от друга?

  • Бизнес-центры класса «А» – это отдельно стоящие здания, возраст которых менее трех – пяти лет (с момента сдачи в эксплуатацию или проведения реконструкции). Их отличительная черта – высокий уровень престижности. Он отражен во всем: внешней и внутренней отделке, наличии удобного паркинга и комфортных условий для арендаторов и посетителей центра. Здесь располагаются кафе и столовые, банкоматы, кофейные автоматы, конференц-залы, зоны отдыха и т.п. Важнейшее преимущество – расположение. Как правило, такие здания находятся в пределах кольцевой линии метрополитена. К бизнес-центрам имеется удобный подъезд. Также достоинством таких зданий является и то, что в них все инженерные коммуникации современные, имеется не только система вентиляции, но и кондиционирования. Особое внимание уделяется безопасности. Ведется видеонаблюдение, в том числе и за парковкой, доступ в здание ограничен.
  • Бизнес-центры класса «B» немногим уступают по уровню комфортабельности категории «А». Возраст таких зданий 5-10 лет. Они могут иметь не такой привлекательный фасад. Однако качество внутренней отделки хорошее. Располагаются такие БЦ в пределах Третьего Транспортного Кольца. В здании имеются кафе или столовые, банкоматы и др.
  • Категория «С» уступает классу «В» по какому-то из параметров. Чаще всего это удаленность от транспортных магистралей и /или отсутствие парковки либо ее малые размеры. Часто такие бизнес-центры находятся в зданиях бывших НИИ или административных корпусов заводов.

Классификация офисных зданий весьма неоднозначна. Категория бизнес-центра может с годами меняться в зависимости от интенсивности и грамотности эксплуатации.

Чем выше класс здания, тем большей будет арендная ставка. В районе м. «Павелецкая» вы можете подобрать наиболее удобный для себя вариант.



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