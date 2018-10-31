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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 31 Октября 2018, 21:51

Любой современный домовладелец ищет качественную, особо прочную и долговечную входную дверь, чтобы надежно защититься от злоумышленников или же грабителей. Также подобные изделия должны сохранять тепло, не пропуская сквозняки или же посторонние шумы. Производятся подобные изделия сегодня разными мастерскими, однако найти надежного поставщика не так легко, как это может показаться изначально. Различается и стоимость входных дверей в разных компаниях. Поэтому следует внимательно ознакомиться с условиями, качеством изделий или же ценами разных производителей, прежде чем принимать решение об их приобретении. 

Обращаясь в Гардиан https://dveriguardian.su/, вы можете рассчитывать на гарантию самого производителя. Мы являемся официальным дилером завода-производителя, работающего с определенными гарантиями для потребителей. Поэтому только у нас вы сможете приобрести высококачественные входные двери по заводской стоимости. Вместе с этим мы предоставляем нашей клиентуре возможность заказа изделий непосредственно на заводе под индивидуальные параметры. Наши опытные сотрудники выполняют оперативную доставку дверных конструкций на места с последующей их установкой. 

Потенциальной клиентуре мы предлагаем стопроцентную гарантию на подлинность приобретенных у нас входных дверей. Никакими дешевыми китайскими подделками мы не торгуем. Заказать подобные изделия сумеют не только москвичи, но и жители всей области. Однако перед этим необходимо вызвать нашего инженера, который на месте выполнит замерку проема и подскажет требуемые размеры для вашей входной двери. После этого в нашем офисном помещении подписывается соответствующая договорная документация и начинается работа по изготовлению дверной конструкции. На финальном этапе наши мастера доставляют изделие к заказчику и устанавливают его. На данную процедуру требуется не более суток. 

Двери марки Гардиан производятся в Йошкар-Ола. Они изготовлены из прочной и долговечной стали. На производственном предприятии имеется не только дверной, но и древообрабатывающий цех. Там изготавливаются декоративные панели. А в замочном цехе изготавливаются высококачественные и прочные запорные механизмы не только для входных, но и для межкомнатных дверей. Наш персонал отличается внимательным, вежливым отношением к клиентуре, стараясь угодить ей в любых нуждах. Мы гарантируем непревзойденное качество реализуемых нами входных дверей марки Гардиан, и предоставляем заказчикам необходимую документацию.



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