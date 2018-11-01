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Бизнес — 1 Ноября 2018, 22:09

Обустройство места захоронения является священной обязанностью каждого родственника усопшего. В деле обустройства необходимо заказать специальный памятник, который увековечит память об усопшем. Могила, украшенная подобным мемориалом, приобретает особую привлекательность и напоминает о жизни покоившегося человека. Заказать подобное надгробие желающие могут в Данила-Мастер https://msk.danila-master.ru/articles/zakazat-pamyatnik-na-mogilu.html у профессионалов, имеющих огромнейший опыт изготовления уникальных памятников.

Прежде чем выбрать монумент, необходимо учесть ряд критериев, от которых зависит обустройство места захоронения. Сегодня многие ритуальные компании предлагают изготовление надгробий. Конкуренция между ними просто огромная. Однако доверять каждой из них не следует. Выбирая монумент прежде всего следует уделить внимание размеру. Подобные изделия имеют разные размеры, в зависимости от того, сколько людей похоронено на участке. Также важным критерием выбора считается материал исполнения, от которого зависит долговечность и эстетическая привлекательность памятника. Сегодня подобные монументы изготавливаются из бетона, древесины, литьевых или же искусственных смесей, мраморной крошки и природного камня. Однако наиболее качественные, эстетически привлекательные и прочные монументы получаются из натурального гранита. 

Именно с таким материалом работают специалисты Данила-Мастер https://msk.danila-master.ru, создающие уникальные изваяния. Среди свойств природного гранита необходимо выделить красоту камня, его крепость и долговечность. Изделия, созданные из данного материала простоят сотни лет, сохраняя при этом свой первозданный, эффектный вид. Важным моментом при выборе изваяния считается и форма. Поклонники классики предпочитают прямоугольные монументы, выполненные в сдержанном и лаконичном стиле. Хотя в Данила-Мастер принимаются заказы на создание оригинальных памятников. Наши мастера работают с авторскими эскизами, создавая при этом потрясающие памятники в виде книг, ладоней, сердца, цветка или же пламени. 

Представленные в нашем онлайн-каталоге готовые проекты надгробий всегда можно дополнить оригинальными элементами или же декором. Мы работаем с учетом религиозных канонов православной и мусульманской веры. Оформление монументов выполняется в полном соответствии с нуждами заказчика. Наши специалисты наносят необходимые гравировки с датами и ФИО усопшего. В случае запроса, мы наносим на камень выбранную вами эпитафию, выполняем дополнительные элементы, в том числе и рисунки. Этот этап предусматривает и нанесение портрета. Выполняется он с использованием компьютерной графики или же вручную. 

На протяжении двадцати лет профессиональные мастера нашей ритуальной компании занимаются изготовлением надгробий. Ежегодно они выполняют свыше десяти тыс. заказов. Для подобных монументов мы используем уникальный карельский гранит. Данный сорт называется габбро-диабазом и считается лучшим. Также мы выполняем установку готовых изделий на местах. Данила-Мастер имеет профессиональное оборудование, позволяющее выполнять двенадцать этапов по обработке габбро-диабаза. Поэтому надгробия, созданные в наших цехах, отличаются эстетической привлекательностью и долговечностью.

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