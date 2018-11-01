Уникальные и интересные аква-тренировки предлагает фитнес-клуб С.С.С.Р.

Отличная новость для тех, кто обожает воду, но не любит скучное плавание в бассейне. Сеть популярных фитнес клубов С.С.С.Р. предлагает целый спектр водных тренировок, посещать которые не только полезно, но и очень интересно. Профессиональные инструкторы клуба составили уникальные программы занятий, которые помогут избавиться от лишнего веса, зарядиться необходимой энергией, снять мышечное напряжение и поднять себе настроение.

Какие именно тренировки предлагаются клиентам клуба?

Капитошки – специальное занятие для детей, посещающих фитнес-клуб С.С.С.Р. Отзывы родителей содержат положительные оценки этой программы. Она направлена на приучение ребенка к воде и плаванию. В ходе увлекательного занятия дети учатся держаться на воде, преодолевают водобоязнь, впервые ныряют. Тренировка проводится в форме подвижной игры, так что малышам не будет скучно. Доброжелательные и грамотные инструкторы позаботятся о том, чтобы ребенок полюбил плавание всем сердцем. Предлагает эту программу фитнес-клуб С.С.С.Р. Жулебино и филиал у метро Юго-Западная.

Аква-баланс 1 и 2. Эти программы рассчитаны на взрослых. В ходе занятия используется специальное тренажерное оборудование, в процессе развиваются выносливость и многое другое. Аква-баланс 1 предназначена для среднего уровня подготовки, Аква-баланс 2 – для среднего и высокого уровней.

Аква-флаверс – это программа для подготовленных клиентов, в ней используются манжеты. Дается нагрузка на бедра и ягодицы, нижний плечевой пояс.

Аква-фитнес. При этой тренировке также используется специализированное фитнес-оборудование, хорошо развивается выносливость.

«Плавай правильно». В рамках этой программы люди, которые уже достаточно уверенно держатся на плаву, оттачивают свою технику под наблюдением профессионалов, учатся различным стилям и нарабатывают скорость плавания.

Аква-микс – самая универсальная тренировка. Нагрузка дается на все группы мышц. Данные упражнения направлены на поддержание общего тонуса, развитие мышц, коррекцию фигуры.

Аква-мама. Специализированная программа для беременных женщин. Она помогает укрепить мышцы таза, спины, тренировать сердечно-сосудистую систему. В своих отзывах о С.С.С.Р., будущие мамы отмечают, что эти тренировки помогли сократить число болезненных и неприятных ощущений в мышцах.

Аква-сила развивает основные группы мышц. В данной тренировке активно используется сопротивление воды для создания нагрузки. Благодаря ей, можно быстро привести тело в прекрасную форму.

И, наконец, аква-зумба – это сочетание популярной тренировки с нахождением в бассейне. Энергичная музыка и легко запоминающиеся движения создадут отличное настроение и укрепят организм.

Записывайтесь на водные программы в фитнес-клубы С.С.С.Р. и развивайтесь с каждым днем!