01
ноября 2018
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Уникальные и интересные аква-тренировки предлагает фитнес-клуб С.С.С.Р.

Уникальные и интересные аква-тренировки предлагает фитнес-клуб С.С.С.Р.

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 1 Ноября 2018, 22:11

Отличная новость для тех, кто обожает воду, но не любит скучное плавание в бассейне. Сеть популярных фитнес клубов С.С.С.Р. предлагает целый спектр водных тренировок, посещать которые не только полезно, но и очень интересно. Профессиональные инструкторы клуба составили уникальные программы занятий, которые помогут избавиться от лишнего веса, зарядиться необходимой энергией, снять мышечное напряжение и поднять себе настроение.

Какие именно тренировки предлагаются клиентам клуба?

Капитошки – специальное занятие для детей, посещающих фитнес-клуб С.С.С.Р. Отзывы родителей содержат положительные оценки этой программы. Она направлена на приучение ребенка к воде и плаванию. В ходе увлекательного занятия дети учатся держаться на воде, преодолевают водобоязнь, впервые ныряют. Тренировка проводится в форме подвижной игры, так что малышам не будет скучно. Доброжелательные и грамотные инструкторы позаботятся о том, чтобы ребенок полюбил плавание всем сердцем. Предлагает эту программу фитнес-клуб С.С.С.Р. Жулебино и филиал у метро Юго-Западная.

Аква-баланс 1 и 2. Эти программы рассчитаны на взрослых. В ходе занятия используется специальное тренажерное оборудование, в процессе развиваются выносливость и многое другое. Аква-баланс 1 предназначена для среднего уровня подготовки, Аква-баланс 2 – для среднего и высокого уровней.

Аква-флаверс – это программа для подготовленных клиентов, в ней используются манжеты. Дается нагрузка на бедра и ягодицы, нижний плечевой пояс.

Аква-фитнес. При этой тренировке также используется специализированное фитнес-оборудование, хорошо развивается выносливость.

«Плавай правильно». В рамках этой программы люди, которые уже достаточно уверенно держатся на плаву, оттачивают свою технику под наблюдением профессионалов, учатся различным стилям и нарабатывают скорость плавания.

Аква-микс – самая универсальная тренировка. Нагрузка дается на все группы мышц. Данные упражнения направлены на поддержание общего тонуса, развитие мышц, коррекцию фигуры.

Аква-мама. Специализированная программа для беременных женщин. Она помогает укрепить мышцы таза, спины, тренировать сердечно-сосудистую систему. В своих отзывах о С.С.С.Р., будущие мамы отмечают, что эти тренировки помогли сократить число болезненных и неприятных ощущений в мышцах.

Аква-сила развивает основные группы мышц. В данной тренировке активно используется сопротивление воды для создания нагрузки. Благодаря ей, можно быстро привести тело в прекрасную форму.

И, наконец, аква-зумба – это сочетание популярной тренировки с нахождением в бассейне. Энергичная музыка и легко запоминающиеся движения создадут отличное настроение и укрепят организм.

Записывайтесь на водные программы в фитнес-клубы С.С.С.Р. и развивайтесь с каждым днем!



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ять 
  ﻿
Погода +3 +5
ночью +2 +4 утром +2 +4
Котировки
USD ЦБ РФ 65,5962 -0.1780
EUR ЦБ РФ 74,4189 -0.3729

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp