Все дороги ведут в таунхаус!

Для молодых семей очень важно иметь отдельное жилье. Создание чего-то нового – есть прогресс. Многие банки сейчас идут на встречу для улучшения качественно нового жизненного уровня и предлагают купить таунхаус недорого.

В чем удобство предлагаемых систем оформления ипотеки в Тинькофф. Потребитель имеет несколько более удобных вариантов оформления. Во-первых, клиент может подать заявку на ипотеку вместе с заполненной анкетой и документами через сеть интернет, не отходя от рабочего места. Визит в офис требуется только для заключения сделки. Во-вторых, поскольку банк, в который подается заявка, сотрудничает с другими партнерами, документы отдаются им на рассмотрение, но, при этом, клиенту не нужно делать несколько копий документов для рассылки. Весь процесс занимает 2-3 дня.

Для подготовки к кредитованию, в зависимости от банка и условий, перечень документов может варьироваться, с окончательным пакетом бумаг можно ознакомиться после выбора банка заемщиком. Но подачи первоначального заявления достаточно паспорта и справки о доходах.

В чем преимущество работы с банком Тинькофф можно узнать подробнее тут https://www.tinkoff.ru/loans/mortgage/. Индивидуальный подход к каждому клиенту, рассматривается каждый отдельный случай. Банки-партнеры подбираются таким образом, чтобы максимально удовлетворить запрос клиента. Также, бесплатно подготавливается договор купли-продажи, при этом ипотечный кредит ниже, чем в случае обращения напрямую к банкам. Частным образом подбирается страховая компания, если это необходимо.

Предлагаются удобные программы кредитования, такие как ипотека с материнским капиталом; кредит под залог имеющейся недвижимости; возможность рефинансирования ипотеки без комиссий. Существует возможность снижения процентной ставки. Это согласовывается с банками-партнерами и зависит от их условий. При этом первый минимальный платеж по программам ипотеки составляет 20%. Однако, чем больше первоначальный взнос, тем более выгодные условия предоставляются.

Какие преимущества таунхауса. Прежде всего – это отдельный участок, который можно использовать для парковки, проводить пикники, декорировать по собственному усмотрению. Жилье с отдельным входом. К положительным сторонам можно отнести то, что по сути – это частный дом, но обслуживание территории – забота коммунальных служб, а его стоимость не выше цены на обычную городскую квартиру.