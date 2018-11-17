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Тайский чай матум: польза или вред
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Бизнес — 17 Ноября 2018, 14:42
Тайский чай матум — это высушенные плоды фруктового дерева под названием баиль, произрастающего на территории стран Юго-Восточной Азии, Индокитая. Они имеют плотную, грубую кожуру, поэтому фрукт также называют «каменное», «деревянное яблоко» из-за сходства его внешнего вида с обычным зеленым или желтым яблоком. Вкус у плодов вяжущий и сладковатый. Местное население Таиланда и других стран, где растет «каменное яблоко», как правило, не употребляют его свежие плоды. Чаще всего их используют для приготовления напитка.
Состав и свойства чая матум
Заварив кружочки плодов баиля, получают напиток, вкус которого напоминает зеленый чай и имеет выраженный фруктовый аромат. Его полезные свойства давно известны и обусловлены наличием элементов, входящих в состав фрукта, таких как:
В плодах содержатся дубильные вещества, алкалоиды, эфирные масла, стероиды, кумарины. Часть этих веществ при заваривании сушеных фруктов попадает в воду. В результате получается целебное питье, оказывающее положительное влияние на организм и характеризующееся:
Вред чая матума минимален, если пить его в разумных количествах, и может быть обусловлен лишь индивидуальной непереносимостью компонентов чая. Однако женщинам, ожидающим ребенка или кормящим младенца грудью, все же стоит воздержаться от употребления напитка или свести его прием к минимуму.
Где приобрести оригинальный чай матум?
Найти нетрадиционные чаи хорошего качества сложнее, чем обычный китайский аналог. Покупать натуральные экзотические напитки стоит у проверенных продавцов, таких как, например, «Чайная Мастерская». В этом случае можно быть абсолютно уверенным в его оригинальности, экологичности и высоких вкусовых качествах.
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