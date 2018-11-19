Правильный экран для проектора

Покупка даже самого современного и дорогого проектора не гарантирует высокое качество изображения, если поверхность для показа не соответствует характеристикам приобретенного оборудования. Специальные проекционные экраны выпускаются в нескольких форматах и имеют конструктивные особенности, обеспечивающие максимально комфортную эксплуатацию и высокое качество картинки в тех или иных условиях. Правильно подобранное полотно позволит полностью использовать возможности проектора.

Мобильный вариант

Компактность, небольшой вес и быстрая подготовка к показу – характеристики, востребованные для выездных мероприятий, таких как семинары, презентации, лекции и доклады. Не менее популярно мобильное оборудование в учебных заведениях и офисах, а также для нечастого домашнего просмотра. Этот вид экранов переносится в тубусе или кейсе, по способу установки различают полотна – на штативе, на двух опорах и выдвижные конструкции с фиксацией креплением в виде ножниц. Формат мобильных полотен может иметь следующие соотношения – 1:1, 4:3 и 16:9.

Экраны на штативе (вывешиваемые на треногую опору), получили наибольшее распространение, благодаря простоте и невысокой цене. Отрицательными сторонами использования этого типа полотен являются – неустойчивость конструкции при ширине свыше 2,5 м, быстрый износ и возможность искажения изображения. Широкие экраны предпочтительнее крепить к двум опорам, такая конструкция снимает проблемы с искажением и преждевременным износом, а также обладает достаточной устойчивостью. Напольные или настольные модели, в которых экран вытягивается из тубуса, предназначены для работы с короткофокусными проекторами в небольших помещениях – школьных классах, офисах или в домашних условиях.

Стационарные модели

Встраиваемый или настенный экран монтируется для постоянного использования на одном месте. Натяжные модели настенной конструкции фиксируются на раме посредством люверсов, а рама крепится к стене, большим плюсом этого типа полотен является безупречное качество поверхности и как следствие – великолепное изображение. Но, для размещения натяжной модели потребуется решить проблему соответствия экрана интерьеру комнаты, ведь он, по сути, представляет собой большой телевизор.

Все встраиваемые и некоторые настенные полотна могут сворачиваться, что очень удобно при дефиците места. Механизм развертывания аналогичен механизму ролетов, у бюджетных полотен сворачивание экрана производится в ручном режиме, более продвинутые модели оснащаются электрическим приводом, управляемым с пульта. Встроенный экран с электроприводом – решение далеко не бюджетное, его главным преимуществом считается возможность монтажа в натяжной или подвесной потолок таким образом, что в свернутом состоянии его трудно заметить.

Стационарные экраны выпускаются во всех известных форматах, по цвету полотна бывают белыми или серыми, серый цвет увеличивает глубину цвета, он эффективен при недостаточном затемнении. Белая матовая поверхность – стандартное решение, но наличие фоновой подсветки может ухудшить контрастность картинки, нивелировать последствия фонового освещения позволит увеличение мощности лампы проектора. Глянцевые белые экраны не рассеивают свет, как матовые, а отражают свет под углом, обеспечивая насыщенность цвета и контрастность. Этот тип полотен хорошо подходит для домашнего просмотра.