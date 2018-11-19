20
ноября 2018
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Правильный экран для проектора

Правильный экран для проектора

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 19 Ноября 2018, 20:44

Покупка даже самого современного и дорогого проектора не гарантирует высокое качество изображения, если поверхность для показа не соответствует характеристикам приобретенного оборудования. Специальные проекционные экраны выпускаются в нескольких форматах и имеют конструктивные особенности, обеспечивающие максимально комфортную эксплуатацию и высокое качество картинки в тех или иных условиях. Правильно подобранное полотно позволит полностью использовать возможности проектора.

Мобильный вариант

Компактность, небольшой вес и быстрая подготовка к показу – характеристики, востребованные для выездных мероприятий, таких как семинары, презентации, лекции и доклады. Не менее популярно мобильное оборудование в учебных заведениях и офисах, а также для нечастого домашнего просмотра. Этот вид экранов переносится в тубусе или кейсе, по способу установки различают полотна – на штативе, на двух опорах и выдвижные конструкции с фиксацией креплением в виде ножниц. Формат мобильных полотен может иметь следующие соотношения – 1:1, 4:3 и 16:9.

Экраны на штативе (вывешиваемые на треногую опору), получили наибольшее распространение, благодаря простоте и невысокой цене. Отрицательными сторонами использования этого типа полотен являются – неустойчивость конструкции при ширине свыше 2,5 м, быстрый износ и возможность искажения изображения. Широкие экраны предпочтительнее крепить к двум опорам, такая конструкция снимает проблемы с искажением и преждевременным износом, а также обладает достаточной устойчивостью. Напольные или настольные модели, в которых экран вытягивается из тубуса, предназначены для работы с короткофокусными проекторами в небольших помещениях – школьных классах, офисах или в домашних условиях.

Стационарные модели

Встраиваемый или настенный экран монтируется для постоянного использования на одном месте. Натяжные модели настенной конструкции фиксируются на раме посредством люверсов, а рама крепится к стене, большим плюсом этого типа полотен является безупречное качество поверхности и как следствие – великолепное изображение. Но, для размещения натяжной модели потребуется решить проблему соответствия экрана интерьеру комнаты, ведь он, по сути, представляет собой большой телевизор.

Все встраиваемые и некоторые настенные полотна могут сворачиваться, что очень удобно при дефиците места. Механизм развертывания аналогичен механизму ролетов, у бюджетных полотен сворачивание экрана производится в ручном режиме, более продвинутые модели оснащаются электрическим приводом, управляемым с пульта. Встроенный экран с электроприводом – решение далеко не бюджетное, его главным преимуществом считается возможность монтажа в натяжной или подвесной потолок таким образом, что в свернутом состоянии его трудно заметить.

Стационарные экраны выпускаются во всех известных форматах, по цвету полотна бывают белыми или серыми, серый цвет увеличивает глубину цвета, он эффективен при недостаточном затемнении. Белая матовая поверхность – стандартное решение, но наличие фоновой подсветки может ухудшить контрастность картинки, нивелировать последствия фонового освещения позволит увеличение мощности лампы проектора. Глянцевые белые экраны не рассеивают свет, как матовые, а отражают свет под углом, обеспечивая насыщенность цвета и контрастность. Этот тип полотен хорошо подходит для домашнего просмотра.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  суд  театр  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -2 -4
утром -4 -6 днем -1 -3
Котировки
USD ЦБ РФ 66,0081 0.0150
EUR ЦБ РФ 75,3218 0.4196

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp