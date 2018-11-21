Качественное белье

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Бизнес — 21 Ноября 2018, 12:07

Каждая домохозяйка старается приобрести высококачественные и комфортабельные постельные принадлежности, которые привлекали бы внимание своим красочным видом. Юмекс является онлайн-магазином, в котором представлены комплекты белья ивановских мастеров. Особое внимание следует уделить комплектам из поплина. Они отличаются своей мягкостью, приятной фактурой на ощупь. Такие принадлежности помогут домохозяйкам создать атмосферу уюта и спокойствия. Особенно полезны поплиновые аксессуары зимой, когда нужно согреться. Они окутают вас теплом, помогая при этом быстро заснуть. А летом они одарят вас легкой прохладой, благодаря своей шелковистой поверхности. 

Найти подобные комплекты желающие смогут в соответствующем разделе http://moskva.umex.ru/kpb-postelnoe-bele/kpb-(postelnoe-bele)-poplin нашего онлайн-магазина. Юмекс предлагает только высококачественные наборы постельного белья, удовлетворяющие международные стандарты или же нормы. Украшены подобные аксессуары разнообразными мотивами, принтами или же рисунками. Они помогут добавить приятного настроения вашим спальным комнатам. Наиболее востребованы поплиновые комплекты среди поклонников комфортного ночного отдыха. Поплин облаает особыми структурами ткани, в производстве которой используются толстые и тонкие хлопковые волокна, безо всяких примесей синтетики. Путем переплетения тонкие и толстые нити обволакивают друг друга. Благодаря этому ткань приобретает прочную структуру и мягкость одновременно. 

Не менее интересными является коллекция КПБ, созданная из сатина http://moskva.umex.ru/kpb-postelnoe-bele/kpb-(postelnoe-bele)-satin, которой Юмекс выделил отдельную категорию. Сатин является плотной тканью, лицевая сторона которой отдает блеском. Особо интересен процесс производства данного вида ткани. Для этого используются хлопковые волокна двойной скрутки. Необходимо отметить особую плотность сатина, благодаря которому готовые изделия получаются качественными и долговечными. Постельные аксессуары и сатина кроме прочности отличаются своей приятной текстурой и эстетической привлекательностью. 

Такое белье отлично пропускает воздух, поглощая при этом влагу и сохраняя тепло. Поэтому сон на подобном текстиле всегда приятен, вне зависимости от сезона. Поверхность сатиновых изделий сильно напоминает натуральный шелк. Необходимо отметить долговечность сатиновых КПБ. Даже после огромнейшего количества стирок, они прекрасно сохраняют первозданный вид. Такие изделия никогда не мнутся и с матрасов не соскальзывают. Сатиновое белье в Юмекс представлено в разнообразных цветовых вариантах. Поэтому здесь комплекты смогут выбрать домохозяйки с разными вкусами или же предпочтениями. 

Нейтральные оттенки сатинового белья помогут в создании элитной, комфортной атмосферы. А благодаря нежным абстрактным узорам, которыми они украшены, возможно обретение умиротворенности и душевного равновесия. Комплекты с красочными цветочными рисунками всегда подбодрят и поднимут настроение. Также в Юмекс можно найти сатиновые КПБ, украшенные трехмерными изображениями городских пейзажей или же животных. Любителям блеска и роскоши мы предлагаем комплекты, выполненные из страйп-сатина. Они изготовлены с использованием технологии жаккардового плетения.
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