Флешки с логотипом: для кого актуален заказ брендированных изделий

Нужны недорогие, но полезные презенты для сотрудников или партнеров? В каталоге компании iPGifts для этой цели идеально подойдут флешки с объемом памяти от 2 до 64 Гб. Оптовый заказ продукции существенно сэкономит бюджет, а разнообразие ее дизайнов позволит подобрать презенты для женского и мужского коллектива.

Ассортимент флешек: на чем остановить выбор

Флешки – универсальный подарок, который можно презентовать по любому праздничному поводу. Они гарантированно будут полезны сотрудникам в работе и в то же время могут стать средством рекламы для компании. Достаточно лишь на поверхность изделий нанести фирменный логотип. Реализовано это может быть на любых видах флешек:

лаконичных металлических моделях;

бюджетных пластиковых изделиях;

необычных моделях в деревянном корпусе.

Логотип также может быть нанесен на поверхность эксклюзивных флешек. Их дизайн разрабатывается по индивидуальному макету, полностью отвечающему всем запросам заказчика. Очень часто такие флешки с логотипом изготавливаются из нестандартных материалов. Поэтому их можно смело презентовать партнерам, инвесторам, крупным клиентам.

Способ нанесения логотипа – все возможные варианты

То, насколько флешка окажется удачным презентом, во многом зависит от технологии нанесения логотипа. Выбор метода определяется двумя факторами – структура поверхности изделий и финансовые возможности заказчика.



Если необходима оптовая партия недорогих пластиковых флешек для сотрудников, проведения рекламных акций, лучше всего остановить выбор на тампопечати. Технология не требует затрат времени на допечатную подготовку, обеспечивает логотипу необходимый уровень стойкости и контрастности на поверхности.



Флешки для партнеров и инвесторов – более статусная категория подарков. Обычно для этой цели заказывают презентабельные металлические, деревянные изделия с логотипом, нанесенным лазерной гравировкой. В этом случае фирменная символика будет «вечной» – гарантированно не сотрется под воздействием любых механических факторов воздействия, сохранит изначальный внешний вид в течение всего срока службы накопителя.



Универсальным решением считаются флешки, на которые логотипы нанесены УФ-печатью или шелкографией. Технологии по своему исполнению относятся к средней ценовой категории. При заказе больших тиражей изделий компания iPGifts предоставляет существенную скидку. Это обеспечит экономию бюджета фирмы без ущерба для качества, уровня презентабельности подарков.