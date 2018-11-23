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Флешки с логотипом: для кого актуален заказ брендированных изделий
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 23 Ноября 2018, 12:35
Нужны недорогие, но полезные презенты для сотрудников или партнеров? В каталоге компании iPGifts для этой цели идеально подойдут флешки с объемом памяти от 2 до 64 Гб. Оптовый заказ продукции существенно сэкономит бюджет, а разнообразие ее дизайнов позволит подобрать презенты для женского и мужского коллектива.
Ассортимент флешек: на чем остановить выбор
Флешки – универсальный подарок, который можно презентовать по любому праздничному поводу. Они гарантированно будут полезны сотрудникам в работе и в то же время могут стать средством рекламы для компании. Достаточно лишь на поверхность изделий нанести фирменный логотип. Реализовано это может быть на любых видах флешек:
Логотип также может быть нанесен на поверхность эксклюзивных флешек. Их дизайн разрабатывается по индивидуальному макету, полностью отвечающему всем запросам заказчика. Очень часто такие флешки с логотипом изготавливаются из нестандартных материалов. Поэтому их можно смело презентовать партнерам, инвесторам, крупным клиентам.
Способ нанесения логотипа – все возможные варианты
То, насколько флешка окажется удачным презентом, во многом зависит от технологии нанесения логотипа. Выбор метода определяется двумя факторами – структура поверхности изделий и финансовые возможности заказчика.
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