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Бизнес — 24 Ноября 2018, 18:43

Владельцы частных загородных особняков часто сталкиваются с проблематикой, связанной с интернет-доступом. Мы предлагаем решение данной проблемы навсегда. У нас можно заказать спутниковый интернет, работающий с использованием двухстороннего спутника, синхронно раздающему и принимающему данные. Сначала пользовательские данные поступают на спутник, а затем от него к провайдеру. Затем они попадают на сервера. Для обмена используется СВЧ с диапазоном Ku. Данные станции именуются еще VSAT, что можно перевести как очень маленькие терминалы. Сегодня их широко применяют в авто, самолетах или же кораблях. 

Хотя некоторые домовладельцы могут поинтересоваться стоимостью подобного интернет-доступа и целесообразностью подобных расходов. Наша профессиональная команда прекрасно разбирается в этом деле и настаивает, что подобное решение является наиболее рациональным. Следовательно, открывая наш веб-сайт  internet-nadachu.ru/, вы можете убедиться самолично в преимуществах подобного интернет-доступа. Несмотря на это существует ряд недостатков, которые вы должны непременно учесть. Прежде всего это высокий тариф и пониженный уровень сигнала. Поэтому при плохой погоде время задержки может увеличиться. На теле- или же аудио-контент подобное явление никак не действует, однако с играми она может создать серьезные проблемы. 

Нельзя обойти стороной и преимущества такого соединения. Выбрав спутниковый интернет, вы сможете воспользоваться непрерывной связью. Ваши устройства не будут зависеть от кабелей, путающихся постоянно под ногами. Не потребуется и межспутниковая связь. Пара спутников охватывает большие поверхности, а это означает, что вы с легкостью найдете точку доступа. Подобный беспроводной интернет-канал избавит вас от зависимости капризов погоды или же переплачивания за не очень высокую скорость. Установка комплекта или же всего оборудования также не требует особых сил или же времени. Выполняется такая задача достаточно просто. 

Чтобы получить спутниковый доступ, достаточно заполнить онлайн-заявку с указанием мобильного номера на нашем веб-сайт. Наши опытные специалисты позаботятся о выборе для вас подходящих для вас технологий или же тарифов. После этого мы вышлем бригаду мастеров вместе с инженером. Они протестируют сигнал, установят оборудование и выполнят подключение. В особняках необходима установка роутера и настройка WI-FI. Наша компания занимается данным сегментом предоставления сервисов достаточно давно и сумело накопить бесценный опыт, который помогает нашим высококвалифицированным инженерам справляться с любой проблематикой максимально оперативно и качественно.
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