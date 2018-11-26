Диодные эпиляторы

Современная аппаратная косметология отличается своим разнообразием. Рынок перенасыщен объявлениями о реализации специализированного оборудования, используемого в индустрии красоты и аппаратной косметологии. При этом данная сфера стремительно развивается. Представленные аппараты отличаются не только своими ценовыми категориями, но и качеством. Поэтому выбор подобных устройств - задача достаточно сложная, требующая максимального внимания и осторожности. Особенно это касается лазерных эпиляторов, работающих на диодах.

Сегодня

- достаточно востребованная услуга, которую невозможно представить без соответствующего оборудования. Поэтому собственники столичных салонов красоты постоянно находятся в поиске подобного оборудования, выбор которого достаточно осложнен без четких критериев по оценке аппаратов. Многие выбирают такую технику с руководствуясь чувством стиля или же красоты, забывая о конкретных технических параметрах. Наш онлайн-магазин советует уделить внимание современному и качественному оборудованию, которое станет незаменимым в ваших салонах красоты.

Каждая модель диодного эпилятора, представленная в нашем онлайн-магазине

разработана с учетом последних новинок схемотехники. Они продемонстрировали положительные результаты при многочисленных испытаниях и помогут работникам бьюти-индустрии сэкономить немало времени. Удаление волос профессиональными косметологическими диодными лазерами - эффектная процедура, позволяющая избавиться от излишек очень быстро.

Подобное оборудование функционирует на волнах 808 nm. В зависимости от глубины залегания волосяных луковиц они вырабатывают световую волну, полностью уничтожая их. В качестве мишени во время такой эпиляции выступает пигмент меланин. Он поглощает лазерное излучение, которое концентрируется вокруг корней луковиц. Это преобразовывает лазерную энергию в тепловую, вызывая возрастание температуры до критической. Когда данный показатель достигнет шестидесяти-восьмидесяти градусов, начинается процесс разрушения волосяных луковиц, прекращая тем самым рост волос.

Описанная процедура является абсолютно безопасной. Она выполняется практически мгновенно, без повреждения целостности внешних кожных покровов. У любого человека фототип кожи является индивидуальным, с неоднородной концентрацией меланина. По причин низкого содержания пигмента, волос приобретает светлые оттенки. А для белого цвета достаточно небольшого количества лазерного света. Поэтому эффект фотоэпиляции существенно ухудшается. Поэтому для подобной задачи подходит далеко не каждый диодный эпилятор. Современные модификации лазерных эпиляторов оснащаются полупроводниковым охлаждением. Оно замораживает сапфировый кристалл, понижая тем самым болевые ощущения. Кроме этого охлаждение исключает образование ожогов. Поэтому с таким оборудованием процедура проводится более приятно и качественно.

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