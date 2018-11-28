Двери Крепость

Современные домовладельцы остро нуждаются в надежных и прочных дверях, которые стали бы настоящей крепостью. Увеличение криминала и растущий показатель краж вынуждает наших сограждан более внимательно отнестись к вопросам безопасности собственного жилья. Для эффективного решения подобной проблематики мы предлагаем высококачественные двери, изготовленные из наиболее прочных сортов металла, которые производятся под маркой Элит-Сервис. Отличительной чертой подобных изделий является их непревзойденная прочность, благодаря которой взлом таких дверей практически невозможен.

Наши

надежно защитят ваши особняки или же квартиры от незваных и непрошеных гостей. Они представлены у нас в широком ассортименте. Здесь заинтересованные посетители смогут найти практичные и простые дачные двери с порошковой, однотонной окраской. Для более взыскательных домовладельцев мы приготовили уникальную коллекцию роскошных моделей, отделанных древесным массивом, стеклянными вставками, а также металлической ковкой. В нашем онлайн-магазине представлены разнообразные варианты для квартир, подъездов, тамбуров или же загородных особняков.

Среди преимуществ дверных изделий марки Элит-Сервис необходимо выделить их безопасность, которая достигается производителем за счет использования высококачественных материалов, а также надежных запорных механизмов. Сегодня в нашем ассортиментном ряду представлено более тысячи моделей разнообразных входных дверей, отличающихся оригинальной отделкой и дизайнерским оформлением. Компания работает и над индивидуальными заказами клиентуры. Для этого достаточно заполнить и оставить онлайн-заявку. После этого выполняется замер проема, подписывается договорная документация и предоплата в двадцать процентов от всей стоимости заказа.

На изготовление дверей у наших мастеров уходит от одного до семи дней. Срок определяется в соответствии со сложностью будущей конструкции. После этого изделие доставляется адресату и устанавливается профессионалами предприятия. Двери, которые мы предлагаем, являются качественными и долговечными. Такие металлические входные конструкции способны выдержать любые нагрузки или же попытки взлома, не повреждаясь и не теряя первоначальной формы. Элит-Сервис сам является производителем таких изделий, гарантируя их надежность и выгодную стоимость.

У нас в ассортиментном ряду представлены металлические двери для подъездов и тамбуров, которые идеально подходят в многоквартирных корпусах. Их невозможно сломать, а следы объявлений или же надписи на таких дверях легко отмываются. Владельцам загородных коттеджей или же особняков мы предлагаем однотонные образцы стальных дверей, окрашенных по порошковой технологии. Также у нас представлены изделия с красивой отделкой из ламината, МДФ или же иных материалов. Элитные образцы дверей имеют стеклянные вставки, резьбу и ковку. Для квартир подойдут наши утепленные двери, имеющие двустороннюю или же одностороннюю отделку. Они укреплены ребрами жесткости, оснащены современными системами замков и панорамными глазками. Также здесь представлен широчайший выбор офисных и банных дверей, выполненных из различных материалов.