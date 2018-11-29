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Инвалидные ходунки

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Бизнес — 29 Ноября 2018, 14:55

Чтобы заботиться о близких людях бережно, которым трудно передвигаться пешком самостоятельно, лучше всего заказать инвалидные ходунки. Такие ходунки подходят пациентам, страдающим заболеваниями опорно-двигательной системы или же позвоночника. Также они незаменимы для пожилых, которые ограничены в движениях. Ходунки отличаются своей практичностью, универсальностью и надежностью. Они выполняют роль дополнительной опоры при передвижении. Не менее важной является моральная сторона, благодаря которой инвалиды уже не нуждаются в помощи других и чувствуют себя полноценными представителями общества. 

Реабилитационный клуб предлагает желающим ходунки для инвалидов по наиболее доступной стоимости с возможностью заказа в онлайн-режиме. В подобных изделиях нуждаются не только инвалиды, но и пострадавшие в результате ДЦП, инсультов или же автокатастроф люди, проходящие реабилитационный период. После любого подобного инцидента требуется восстановить силы, передвигаясь с помощью удобных ходунков. Они облегчают жизнь инвалидам, помогая им в ходьбе независимо. 

Современные, функциональные ходунки успешно заменяют костыли. Такие конструкции намного комфортнее, выполняя роль надежной опоры. Больной человек должен придерживаться правил безопасности. Нельзя передвигаться по мокрым поверхностям, пользоваться лестницами или же эскалаторами, приседать или же сгибаться вместе с ходунками. Также не рекомендовано перемещать такие конструкции на особо большие расстояния. Сегодня на рынке медицинской техники представлены разнообразные модели изделий, помогающих в передвижении. Подобные конструкции делятся на весовые категории. Стандартными считаются ходунки до ста кг. Однако встречаются и усиленные модели рассчитанные на сто двадцать кг. 

Выбор модели осуществляется в зависимости от нужд потребителей. Существуют ходунки с тормозами, рукоятками или же сиденьями, а также иными дополнительными элементами. В случае необходимости возможно изготовление изделий на заказ. На официальном веб-сайте Реабилитационного клуба представлен богатейший выбор опорных, шагающих, колесных, детских или же универсальных ходунков. Кроме этого здесь возможно приобретение так называемых роллаторов. Для твердых или же ровных поверхностей идеально подойдут стандартные стационарные устройства. Однако для уличной прогулки они не пригодятся. Роллаторы или же колесики лучше всего подходят пожилым людям. Их не нужно поднимать вверх, чтобы передвигаться. Достаточно лишь толкнуть конструкцию вперед. Клуб предлагает желающим и компактные складные ходунки, которые легко транспортируются и хранятся.

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