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Скидки делают жилье доступнее
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Ноября 2018, 13:14
Мечта большинства покупателей недвижимости – приобрести комфортную и современную квартиру по максимально выгодной цене. Но средняя стоимость квадратного метра в Москве на данный момент составляет порядка 160 тысяч рублей, а в качественных проектах в исторической части города она намного превышает этот показатель.
Более доступным жилье делают скидки от застройщиков, которые бывают нескольких видов.
Многие застройщики предлагают и другие способы, позволяющие максимально быстро и выгодно решить жилищный вопрос. Например, один из крупнейших столичных застройщиков, «Группа ЛСР», разработала программы трейд-ин («квартира в зачет») и рассрочки. Так, продажа квартир в ЖК ЗИЛАРТ ведется по схеме: первый взнос должен составлять не менее 30% от стоимости недвижимости. Остальная сумма вносится двумя платежами в определенные сроки. При увеличении первого взноса до 50%, оплата остатка осуществляется единым платежом в срок до 20 июня 2019 года.
Почему стоит выбрать ЖК «ЗИЛАРТ»?
Среди других новостроек Москвы особенно выделяется ЖК «ЗИЛАРТ». Его строительство ведется в Даниловском районе, на участке, примыкающем к берегу Москвы-реки. Это крупный проект, где будет создана максимально комфортная среда обитания. За счет близости сразу трех станций метро, остановки МЦК «ЗИЛ» и таких крупных магистралей как ТТК и проспект Лихачева, жильцы смогут быстро добираться в любую точку на карте города.
Особого внимания заслуживает зонирование территории новостройки. Она поделена на пять тематических пространств:
Покупатели квартир первой очереди смогут отпраздновать новоселье уже до конца этого года.
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