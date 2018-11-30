Скидки делают жилье доступнее

Мечта большинства покупателей недвижимости – приобрести комфортную и современную квартиру по максимально выгодной цене. Но средняя стоимость квадратного метра в Москве на данный момент составляет порядка 160 тысяч рублей, а в качественных проектах в исторической части города она намного превышает этот показатель.

Более доступным жилье делают скидки от застройщиков, которые бывают нескольких видов.

Регулярные. Они могут распространяться на тех, кто вносит сразу полную стоимость квартиры или приобретает недвижимость в ипотеку. Также нередко на особые условия могут рассчитывать иногородние покупатели или те, кто в качестве первого взноса использует сертификат материнского капитала. Сезонные и приуроченные к крупным праздникам: Новому году, 8 марта, Дню Победы или особым датам самого застройщика, например, дню рождения компании. Также цены обычно снижаются в низкий сезон, который для рынка недвижимости наступает в начале года и в разгар летних отпусков. Специальные, распространяющиеся на определенный тип квартир: многокомнатные, с нестандартными планировками, расположенные в отдельных корпусах или секциях дома, а также на последние квартиры в доме.

Многие застройщики предлагают и другие способы, позволяющие максимально быстро и выгодно решить жилищный вопрос. Например, один из крупнейших столичных застройщиков, «Группа ЛСР», разработала программы трейд-ин («квартира в зачет») и рассрочки. Так, продажа квартир в ЖК ЗИЛАРТ ведется по схеме: первый взнос должен составлять не менее 30% от стоимости недвижимости. Остальная сумма вносится двумя платежами в определенные сроки. При увеличении первого взноса до 50%, оплата остатка осуществляется единым платежом в срок до 20 июня 2019 года.





Почему стоит выбрать ЖК «ЗИЛАРТ»?

Среди других новостроек Москвы особенно выделяется ЖК «ЗИЛАРТ». Его строительство ведется в Даниловском районе, на участке, примыкающем к берегу Москвы-реки. Это крупный проект, где будет создана максимально комфортная среда обитания. За счет близости сразу трех станций метро, остановки МЦК «ЗИЛ» и таких крупных магистралей как ТТК и проспект Лихачева, жильцы смогут быстро добираться в любую точку на карте города.

Особого внимания заслуживает зонирование территории новостройки. Она поделена на пять тематических пространств:

Жилое пространство, которое включает в себя разновысотные жилые дома с оригинальной архитектурой. В них расположены квартиры различного формата и метража;

Пространство знаний, в состав которого входят 9 детских садов, школа и образовательный центр, который за счет новаторского подхода к организации учебного процесса позволит максимально раскрыть потенциал каждого ребенка;

Пространство природы. Парк Тюфелева роща, относящийся к ЖК «ЗИЛАРТ», уже открыт для отдыхающих;

Зона отдыха, протянувшаяся вдоль собственной набережной. В будущем здесь появятся спуски к воде и причалы для легкомоторных судов, а также беседки и уличные кафе;

Зона притяжения. Это уникальная зона, где расположатся прогулочный променад с многочисленными магазинами и ресторанами, офисный и спортивный центры, а также музей, выставочный центр и два театра.

Покупатели квартир первой очереди смогут отпраздновать новоселье уже до конца этого года.