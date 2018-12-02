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Австралия: аренда авто

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Бизнес — 2 Декабря 2018, 19:21

Удивительная красота Австралии притягивает многих путешественников, в том числе и россиян. Каждого из них ждут здесь ярчайшие впечатления и невероятное наслаждение, особенно если взять в прокат авто. Персональный транспорт предоставляет возможность исследовать все побережье этого отдаленного континента, полюбоваться невероятными пейзажами, объездить все достопримечательности или же уникальные места. Некоторые спросят, как можно это сделать, если без самолета до Австралии добраться больше ничем невозможно. Воспользовавшись веб-сайтом bookingcar.eu в Австралии любой желающий сможет оставить онлайн-заявку, выбрать авто подходящего класса, которая будет ожидать его прямо в аэропорту. 

Наш веб-сервис не предлагает прокатные услуги. Мы являемся прокатным брокером, который предоставляет информацию с ценами действующих прокатных компаний. Сравнивая их, вы сможете воспользоваться наилучшим результатом. Следует отметить, что Австралия отличается своим беспрецедентным порядком на автомагистралях. Достигается такой порядок наиболее жесткими методами. Только австралийские полицейские имеют право открыть прямой огонь на поражение, не предупреждая нарушителей. Следовательно, если вас остановят полицейские, необходимо выйти из авто и вести себя спокойно. При первом проявлении агрессии, они могут начать стрельбу. 

С помощью нашего веб-сайта можно забронировать авто любого класса. А благодаря возможности сравнения тарифов арендаторы смогут сэкономить до семидесяти процентов. Клиентура представленных здесь прокатных компаний смогут воспользоваться застрахованным депозитом в крупнейших мировых банковских организациях. Также они могут обратиться в более чем тридцать тыс. пунктов проката по всей планете. На австралийских магистралях необходимо строго соблюдать ПДД, нарушение которых может вызвать солидные штрафные санкции. Например, случае нарушения скоростного режима водителю придется заплатить от трехсот до трех тыс. евро. А проезд в случае если загорится запрещающий сигнал, подразумевает штраф в двести евро. На месте оплата штрафа невозможно, поэтому придется посетить банковский филиал. 

Прокат авто в Австралии
Следует также учесть, что на австралийских автомагистралях движение является левосторонним. Поэтому первые несколько часов водителям придется привыкать. Для этого потребуется не меньше одного дня. Если в европейских странах их пересечение двойных сплошных полос является грубым нарушением, то в Австралии подобное явление считается нормальным. Ведь через такие полосы можно поворачиваться и даже разворачиваться. Хотя привыкать к подобным маневрам не стоит, так как после возвращения домой, вы можете лишиться прав.

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