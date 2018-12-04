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Компания «Кухонный двор» предлагает полный спектр услуг для своих клиентов.

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Бизнес — 4 Декабря 2018, 20:27

Выбирая кухню, люди ориентируются, в первую очередь, на цены и качество товара. Однако нельзя не учитывать и то, какие дополнительные услуги предлагает производитель, насколько удобен его сервис для клиентов, как тщательно выполняются все пожелания покупателей. Компания «Кухонный двор» гордится своим обслуживанием и имеет для этого все основания. Благодарные клиенты неоднократно отмечали в отзывах отличный сервис компании.

Что входит в число дополнительных услуг для покупателей?

Вызов дизайнера на дом. Создать действительно уютную и комфортную обстановку иногда бывает непросто. На помощь приходят профессиональные дизайнеры компании «Кухонный двор», которые приедут домой к покупателю, произведут замеры кухни, разработают компьютерный проект с учетом всех пожеланий клиента и особенностей помещения. Этот же специалист произведет необходимые расчеты и заключит договор. Удобство такой услуги сложно переоценить, ведь клиенту даже не потребуется выходить из дома для того, чтобы заказать кухню!

Грамотная доставка. Готовые кухни развозятся с использованием специально оборудованных машин, которые позволяют бережно и безопасно транспортировать специфический груз. Кроме того, в штате компании «Кухонный двор» состоят только профессиональные водители. Наконец, сотрудниками подбирается время доставки товара, которое будет удобным для клиента.

Профессиональная установка. Мебель с фабрики доставляется частично собранной, что сокращает срок установки. Все работы проводятся специалистами с большим опытом работы, сотрудники проходят специальное обучение, регулярно аттестуются и повышают квалификацию. Гарнитур собирается за один день.

Техническое обслуживание. Даже идеально установленная кухня в процессе использования может изнашиваться, петли и выдвижные механизмы разбалтываются. С услугой технического обслуживания кухня прослужит гораздо лучше и дольше, ведь каждый год мастер внимательно осмотрит всю мебель и устранит любые неполадки.

Кредит на покупку кухни. Если пользоваться новым гарнитуром хочется уже сейчас, но денег на него пока нет, то можно воспользоваться потребительским кредитом, предоставленным одним из банков-партнеров компании «Кухонный двор». Магазин сотрудничает с такими организациями, как «Сетелем банк», «Банк Хоум кредит», «Кредит Европа банк» и «Русфинанс банк». Покупатель сам может выбрать наиболее удобные для него условия платежей.

Это далеко не все дополнительные услуги, предлагаемые компанией «Кухонный двор». Доверьте уют и комфорт в вашем доме профессионалам!



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