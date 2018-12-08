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Крым: аренда авто

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Бизнес — 8 Декабря 2018, 18:19

Одним из наиболее популярных туристических направлений для россиян в последние годы стал Крым. Долететь туда можно на воздушном транспорте прямо в Симферопольский аэропорт. Однако здесь уже придется подумать о транспорте, на котором придется передвигаться по полуострову. Лучшим вариантом для подобной цели будет аренда персонального автотранспорта. Наш веб сервис предлагает заинтересованной клиентуре услуги местных прокатчиков. Здесь желающие смогут выбрать наиболее выгодное для себя предложение по тарифам прокатчика без всяких переплат или же комиссий. 

Арендованное через наши крымские прокатные компании авто будет ожидать вас непосредственно в симферопольском аэропорту или же в любом ином указанном вами месте. Наша клиентура сможет воспользоваться европейским уровнем безопасности. Гарантом этого является месторасположение нашего головного офиса в Европе, а в частности в Черногории. Это обязывает нашу компанию придерживаться строжайших европейских стандартов. После бронирования авто в Крыму, вы сможете воспользоваться официально договорной документацией, оформленной с прокатной компанией. Мы сотрудничаем исключительно с легальными крымскими компаниями, придерживаясь европейских норм. Частников среди наших партнеров вы не найдете. 

Процесс бронирования авто через наш веб-сервис выполняется абсолютно прозрачно. Для этого необходимо внесение небольшого аванса в размере пятнадцати процентов от общей арендной стоимости авто. А оставшиеся деньги заказчик доплачивает после получения персонального транспорта. Для предоплаты мы принимаем пластиковые карточки Мастеркард или же Виза. При возникновении проблем любой наш заказчик сможет отозвать предварительный платеж. Делается это через банковскую организацию по давно отработанной стандартной процедуре, гарантирующей безопасность любого подобного платежа. 

С помощью нашего официального веб-сайта cars-scanner.com вы сможете арендовать для будущей поездки по Крыму авто любого класса. После бронирования тарифы не меняются. Возможно также изменение или же корректировка заказа. Для этого потребуется лишь ваше личное подтверждение. Кроме этого наши крымские партнеры соблюдают все условия арендного договора, предоставляя заказчику выбранную им модель авто, а не аналогичную машину, как это делает большинство сервисов. У нас вы сможете выбрать персональный транспорт даже по типу магнитолы или же по цвету.

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