Отзывы о магазине «Улыбка радуги» и голоса клиентов в очередной раз подтвердили, что это самая предпочитаемая торговая сеть в нашей стране.

Самым весомым доказательством хорошей работы выступают положительные рекомендации клиентов. Именно они наиболее полно отражают все детали, характеризующие тот или иной бренд. Магазин Улыбка радуги отзывы часто называют одной из ведущих торговых сетей страны. Сеть магазинов «Улыбка радуги» в очередной раз подтвердила это звание, завоевав гран-при известного конкурса «Retailer of the Year Russia 2018-2019”. Это этап европейского конкурса, проходящий уже несколько лет в нашей стране, его результаты - настоящий показатель уровня качества обслуживания клиентов и предлагаемой продукции.

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

В вашем браузере отключен JavaScript

С места событий Информация из первых уст Информация из первых уст Все радиостанции московской области

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.