Отзывы о магазине «Улыбка радуги» и голоса клиентов в очередной раз подтвердили, что это самая предпочитаемая торговая сеть в нашей стране.

Самым весомым доказательством хорошей работы выступают положительные рекомендации клиентов. Именно они наиболее полно отражают все детали, характеризующие тот или иной бренд. Магазин Улыбка радуги отзывы часто называют одной из ведущих торговых сетей страны. Сеть магазинов «Улыбка радуги» в очередной раз подтвердила это звание, завоевав гран-при известного конкурса «Retailer of the Year Russia 2018-2019”. Это этап европейского конкурса, проходящий уже несколько лет в нашей стране, его результаты - настоящий показатель уровня качества обслуживания клиентов и предлагаемой продукции.

Премия учреждена для того, чтобы продемонстрировать, насколько представленные на рынке компании и бренды отвечают требованиям и нуждам клиентов, в чью пользу люди ежедневно совершают выбор, отправляясь за покупками. Голосование длилось несколько месяцев, на официальном сайте конкурса посетители отдавали предпочтение представленным магазинам, давая оценку по разным показателям. Среди них не только качество товара, но также ценовая политика, обслуживание, наличие выгодных акций и распродаж, поддержка постоянных покупателей. Кроме того, давалась общая оценка магазину. Участником голосования могла стать любая сеть, которая насчитывает хотя бы 7 розничных точек.

В конкурсе участвовали торговые сети и онлайн-магазины, получившие награды в соответствующих номинациях. Среди кандидатов были представлены более 120 сетевых компаний и около 80-ти работающих онлайн. «Улыбка радуги» отзывами голосовавших признана национальным победителем и Лучшей торговой сетью этого года в нашей стране. Также «Улыбка радуги» стала призером среди интернет-магазинов в канале парфюмерий. Организаторы отметили, высокий уровень лояльности покупателей сети, то есть покупатели настолько привержены бренду, что с удовольствием рекомендуют «Улыбку радуги» своим знакомым. Это говорит о том, что «Улыбка радуги» идет навстречу своим покупателям, знает их потребности и умеет построить с ними свою работу наилучшим образом, как в офлайн, так и в онлайн продажах. Покупатели любят «Улыбку радуги» за сбалансированный ассортимент, скидки и акции, особую атмосферу и интерьер, за щедрую программу лояльности, приветливое обращение и дружелюбную атмосферу. Сеть магазинов «Улыбка радуги» большое значение уделяет покупательскому опыту своих клиентов и стремится его улучшать. Давать своим покупателям, кроме нужных покупок по выгодным ценам, положительные эмоции и комфорт.



