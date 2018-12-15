Каждый автовладелец может воспользоваться услугами Альфа Ломбард и получить выгодный автокредит. Такую сумму можно использовать для финансирования или же расширения бизнеса. Чтобы компания постоянно развивалась и повышала рентабельность, необходимы дополнительные вливания. Кроме этого любой бизнес требует наличия автотранспортных средств. Выбирая

, вы сможете существенно улучшить позиции собственной компании и добиться непревзойденных результатов.

Риски автокредитования в нашем ломбарде сведены к минимуму. Вы сможете оставить во владение собственный автотранспорт, получив при этом нужную сумму и выгодно вложить ее в развитие собственной компании. Оплата такого кредитного пакета осуществляется по удобному для вас графику погашения без всяких санкций или же штрафов в случае опоздания отчислений. Использовать сумму также можно в образовательных целях. Повышение квалификации или же получение дополнительного диплома в наше время считается дополнительным преимуществом для любого человека.

Воспользовавшись нашей услугой автокредитования, вы сможете также покрыть медицинские расходы. Нужда в серьезном лечении может возникнуть в любое время. Такую сумму можно получить у нас без усугубления собственного финансового положения. Воспользоваться такими деньгами можно для лечения, оставляя за собой право управления и владения транспортным средством. Наш автоломбард работает для комфорта автовладельцев. Поэтому наши сотрудники не досаждают клиентов лишними вопросами, в том числе и о целях использования полученной суммы.

Процедура оформления выгодного автокредитования у нас вместе с выдачей денег занимает не более пары часов. Наши профессионалы оперативно оценивают авто, оформляя документацию и предоставляя владельцу деньги. Чтобы получить такой заем, автовладельцу придется удовлетворить минимальные требования. Авто должно быть в исправном состоянии, а владелец должен соответствующую документацию, подтверждающую его собственность. Кроме этого автомобиль не должен быть под арестом. Воспользоваться подобной услугой сможет любой совершеннолетний гражданин. За абсолютно новое авто владелец может рассчитывать на получение до шестидесяти процентов его рыночной стоимости. Возможно и досрочное погашение займа, без всяких штрафных санкций.