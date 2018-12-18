В типографии Идея Принт желающие смогут заказать печать листовок любой сложности по доступной стоимости. Благодаря такой услуге любой потенциальный заказчик сумеет с минимальными финансовыми или же временными затратами провести успешно массовую рекламную компанию. Наша команда работает над созданием оригинального фирменного стиля любой компании-заказчика. Печать листовок поможет вам в деле расширения круга потенциальной клиентуры, предлагая им наглядно товары или же сервисы. На таких носителях легко и просто изложить любой материал. Листовки помогают доступно и наглядно продемонстрировать информацию. Наши специалисты подберут изображения или же тексты таким образом, чтобы стали максимально доступными для массовой аудитории.

Идея Принт

любому потенциальному заказчику предлагает использование тщательно продуманного и оригинального дизайна, который моментально привлечет внимание потребителя, который сразу же уловит основное содержание рекламного сообщения. Наши профессионалы правильно подбирают цветовую гамму для будущих листовок и верно расставляют акценты с использованием подходящего шрифта и запоминающихся ярких тонов. Благодаря этому достигается желаемое восприятие услуг или же товаров, вызывая среди потенциальной клиентуры соответствующие эмоции и настроение.

Наша типография оснащена высокоточным современным цифровым оборудованием, которое позволяет выпускать качественную продукцию. Дизайн для каждого заказчика разрабатывается индивидуально с учетом его нужд или же потребностей. Для работы с клиентурой мы создали удобные условия. Прежде чем приступить к разработке дизайн-плана наши специалисты внимательно выслушивают сведения и информацию, которая затем будет отражена в листовках. Данный этап необходимо нам для разработки оригинального макета, не имеющего аналогов. Также мы принимаем готовые макеты клиентуры, которые затем запускаются в печать.

Комплекс услуг, который вы сможете заказать в Идея Принт, подразумевает выполнение предпечатной подготовки, сам процесс печати или же постпечатную обработку. В случае желания заказчика, готовая продукция будет доставлена заказчику на объект. В нашем цеху выполняется не только цифровая, но и офсетная печать. Мы печатаем малые или же большие тиражи листовок. Благодаря высокой скорости печати, у нас выполняются и срочные заказы, на которые уходит от четырех часов. Пользуются наши специалисты только высококачественными красителями, поставляемые проверенными производителям. Поэтому тексты или же изображения, выполненные с применением таких красителей, отличаются своим качеством и четкостью.