Очистка ковров из квартиры на фабрике

Ковер в доме создает уютную атмосферу. Однако, после проведения ремонтных работ, ему требуется качественная чистка. Сложные виды загрязнений невозможно удалить самостоятельно. Прибегая к народным методам, Вы в пустую потратите время и силы. Доверьте эту работу профессионалам .

Преимущества профессиональных услуг химчистки

Отдавая палас в химчистку https://chisti-kov.ru, Вы можете быть уверены, что загрязнения удалятся без вреда для ворса. В особых случаях, помимо комплексной чистки, проводится дезинфекция. Обратите внимание, что ковер, загрязненный после проведения ремонта в квартире, может стать идеальным местом для размножения бактерий.

Химчистка ковров с вывозом на фабрику имеет ряд достоинств:

эффективное удаление грязи;

качественное выведение запахов (лак, краска, и т.д.);

провидение дезинфекции;

уничтожение микробов;

правильный подбор чистящих средств, для каждого вида покрытия.

Виды чистки ковров

К чистки относятся два основных вида:

влажная (включает обработку химическим, гипоаллергенным раствором);

сухая (проводится при помощи распыления пены, которая проникает в самую глубь волокна).

В химчистках используют специальное оборудование, и подбирают моющие средства, в зависимости от сложности загрязнений, и типа ворса.

Сухая чистка включает в себя следующие этапы работ:

Устранение грязи и пыли при помощи пылесоса. Проверка реакции волокна на чистящее средство. Равномерное распределение раствора по всей поверхности паласа. Доработка сильно загрязненных зон. Покрытие ковра пеной. Сбор пены профессиональным пылесосом.

При таком виде чистки, загрязнения, образованные в период ремонтных работ, эффективно удаляются за счет пены. Сухая чистка—это оптимальное решение для натурального материала. Она исключает деформацию паласа.

Влажный способ очистки ковра включает в себя нанесение средства, которое вступая в контакт с ворсом, разрушает загрязнения. После этого происходит затирка покрытия полотером. Последний этап включает в себя смывку раствора, и сушку самого ковра.

Обратите внимание, что можно воспользоваться услугой по чистки ковров дома. В этом случае, специалисты на месте устраняют загрязнения, полученные после ремонта. Специалисты привозят с собой необходимое оборудование, и набор подходящих чистящих средств. Качественная работа будет выполнена за короткий срок.