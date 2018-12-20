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Очистка ковров из квартиры на фабрике
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Бизнес — 20 Декабря 2018, 15:07
Ковер в доме создает уютную атмосферу. Однако, после проведения ремонтных работ, ему требуется качественная чистка. Сложные виды загрязнений невозможно удалить самостоятельно. Прибегая к народным методам, Вы в пустую потратите время и силы. Доверьте эту работу профессионалам .
Преимущества профессиональных услуг химчистки
Отдавая палас в химчистку https://chisti-kov.ru, Вы можете быть уверены, что загрязнения удалятся без вреда для ворса. В особых случаях, помимо комплексной чистки, проводится дезинфекция. Обратите внимание, что ковер, загрязненный после проведения ремонта в квартире, может стать идеальным местом для размножения бактерий.
Химчистка ковров с вывозом на фабрику имеет ряд достоинств:
Виды чистки ковров
К чистки относятся два основных вида:
В химчистках используют специальное оборудование, и подбирают моющие средства, в зависимости от сложности загрязнений, и типа ворса.
Сухая чистка включает в себя следующие этапы работ:
При таком виде чистки, загрязнения, образованные в период ремонтных работ, эффективно удаляются за счет пены. Сухая чистка—это оптимальное решение для натурального материала. Она исключает деформацию паласа.
Влажный способ очистки ковра включает в себя нанесение средства, которое вступая в контакт с ворсом, разрушает загрязнения. После этого происходит затирка покрытия полотером. Последний этап включает в себя смывку раствора, и сушку самого ковра.
Обратите внимание, что можно воспользоваться услугой по чистки ковров дома. В этом случае, специалисты на месте устраняют загрязнения, полученные после ремонта. Специалисты привозят с собой необходимое оборудование, и набор подходящих чистящих средств. Качественная работа будет выполнена за короткий срок.
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