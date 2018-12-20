Договор на вывоз мусора в Москве: особенности и содержание

Для правильной организации процесса утилизации мусора необходимо заключить договор. Он позволяет зафиксировать дату и время доставки контейнера, отстаивать свои права при нарушении условий соглашения.

Особенности договора

Это юридический документ, отражающий права и обязанности сторон. Организация, предлагающая вывоз отходов, обязуется предоставить услугу, вторая сторона – своевременно вносить оплату согласно тарифам.

Заключить договор на вывоз мусора необходимо в двух экземплярах в письменной форме. Он должен включать следующие обязательные сведения:

наименование организаций – участников сделки;

фактический адрес объекта, откуда планируется вывоз мусора;

объем отходов;

стоимость и порядок работ;

класс вывозимых отходов с 1 по 5 по степени опасности;

сведения о наличии или отсутствии сортировки хозяином;

права и обязанности заказчика и исполнителя.

Обратите внимание! Документ может включать сведения о мусоре, который не подлежит вывозу. Как правило, это токсичные предметы, такие как ртутные лампы. Они требуют подходящей емкости и утилизации.

Дополнительно могут прикладываться следующие приложения:

график приема и перевозки мусора;

акт приема-передачи;

паспорта на отходы классов с 1 по 4.

Обязанности сторон

Исполнитель берет на себя обязательство своевременно вывозить мусор в установленные сроки, не загрязняя территорию. Также необходимо вовремя предоставлять отчетные документы. Они передаются водителем при очередном вывозе, курьерской службой или по почте.

Заказчик обязуется определить место для установки контейнера и содержать его в надлежащем состоянии. Емкость загружается своевременно теми отходами, для которых она предназначается. Важно предоставить свободный проезд на территорию спецтранспорта независимо от времени года.

Ответственность при отсутствии договора

Согласно Гражданскому кодексу РФ, юридические и физические лица свободны в подписании договора и могут включать необходимые разделы. Отсутствие договора не говорит о нарушении санитарных и экологических требований. У организации может быть лицензия на сбор, перевозку и переработку отходов. Фактом исполнения обязательства является квитанция об оплате и талон от полигона на утилизацию отходов.

В остальных случаях хранение, транспортировка и ликвидация отходов осуществляется по контрактам со специализированными организациями. За невыполнение данных требований устанавливается штраф. Наказание устанавливается как в отношении компаний, так и по отношению к владельцам домов. Помимо штрафа, организации может грозить приостановка деятельности на срок до 90 дней. Законодательством предусмотрены следующие штрафы:

Для физических лиц – 5000 рублей. Для должностных лиц – до 50000 рублей. Для юридических лиц – до 300000 рублей.

Таким образом, законом определяется необходимость подписания договора на вывоз отходов. Он включает основные сведения о дате и месте сбора мусора, сторонах соглашения, их правах и обязанностях.