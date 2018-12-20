Где оставить свой автомобиль возле аэропорта Домодедово

Улетая из аэропорта Домодедово, для собственного спокойствия и комфорта выгодно оставлять машину на охраняемой стоянке. Лучший вариант – парковка Домодедово с бесплатным трансфером туда и обратно. Разберёмся, какие сервисы предлагают подобные услуги.

Airport Parking

Airport Parking – многопрофильная стоянка, расположена в нескольких минутах езды от Домодедово. Работает без выходных, круглосуточно. Выполняет услуги на основании официального договора. Берёт на себя обязанности по сохранению авто при поступлении на парковку.

Если у клиента есть свободное время до рейса, к его услугам – комната отдыха с мягкими диванами, wi-fi, кофейным автоматом. На парковке действует станция технического обслуживания. Специалисты помогут с запуском двигателя, подкачкой колёс и так далее. Оставлять авто на Airport Parking можно на любой срок, от 3 дней до нескольких месяцев. Инвалидам предоставляются льготы. Все клиенты стоянки в любое время могут воспользоваться бесплатным и индивидуальным трансфером до аэропорта и обратно. Цена 200 руб/сутки при бронировании до 7 дней и 150/руб сутки более 7 дней.

Домодедово

Парковка Домодедово расположена максимум в 7 минутах на авто от терминалов. Оставлять тут автомобиль можно по разовым билетам или по абонементу. Минимальный абонемент стоит 2200 рублей, рассчитан на 30 дней, 8 выездов и въездов на парковку. Максимальный абонемент стоит 23 000, срок 300 дней и 100 выездов и въездов.

Трансфер действует по расписанию, 2 автобуса ездят каждый час, один – каждые полчаса. Инвалиды со специальными ТС, могут оставлять авто на парковке бесплатно.

Колычево

Колычево предлагает услуги круглосуточно + трансфер. Территория рассчитана на 1200 авто, имеется мини станция тех. обслуживания с компрессором, и возможностью запуска двигателя. Для отдыха клиентов сервиса имеется гостевая комната с wi-fi. Можно бесплатно надёжно упаковать багаж. Парковка находится в 7 км. от Домодедово, расстояние преодолевается примерно за 7 минут. Трансфер ездит по вызову клиентов. Носители клубных карт получают скидки.

AutoParking24

AutoParking24 предлагает трансфер по вызову и гарантирует сохранность автомобиля. В сервисе постоянно проводят акции. Например, сейчас действует скидка на стоянку длительностью от 5 дней. Сервис расположен в 9 минутах от аэропорта. Клиентам AutoParking24 доступны услуги:

упаковка чемоданов;

гостевая комната;

wi-fi,

компрессор;

запуск двигателя.

Владельцы дисконтных карт получают скидки на парковку. Минимальный размер оплаты – 2 суток. При приезде на стоянку, специалисты составляют акт осмотра машины и договор.

DMD-Parking

DMD-Parking предлагает низкие цены, в подарок дарит клубные карты. При составлении договора от 8 суток, мойка машины и ковриков бесплатна. Забронировать место можно онлайн, заранее. За время отсутствия хозяина автомобиля, по соглашению, производится шиномонтаж, ремонт. При отлете и прилете используется трансфер. DMD-Parking находится в 5 минутах от Домодедово. Компания предлагает не только хранение авто, но и хостел, кафе, автосервис, комнату отдыха, интернет.

АэроПаркинг

АэроПаркинг предлагает минимальную бронь от 2 суток, оплату картами и перевозку клиентов до терминалов. Находится в 11 км от аэропорта, 15 минут на автобусе. Специалисты компании предупреждают сразу: на заключение договора уходит не меньше получаса. Следует рассчитывать время заранее. Клиенты могут воспользоваться бесплатным интернетом. Платно можно упаковать багаж.