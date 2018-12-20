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Как вывезти мусор из квартиры после ремонта
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Бизнес — 20 Декабря 2018, 15:25
После капитального или косметического ремонта образуются ненужные остатки. Во избежание получения штрафа, вывозить их следует в соответствии с нормами законодательства. Для того чтобы самостоятельно не учитывать нюансы процесса, рекомендуем заказать вывоз строительного мусора в специализированной компании.
Определение
Строительный мусор, это:
Что говорит закон?
В СанПине 42 128 4690 88 указано, что отходы после строительства/ремонта вывозятся в предназначенные для этого места (полигоны ТКО). Раньше люди использовали для этого любые свалки. Сейчас это запрещено, нарушение карается штрафом.
Согласно Постановлению № 1280, стоимость вывоза формируется на основании результатов проведённых аукционов.
Основные правила утилизации изложены в ФЗ №89. Так, граждане, проживающие в частных секторах и многоэтажных домах, обязаны заключать соглашения на вывоз ТКО. Это бытовые вещи, продукты и так далее. Понятие ТКО изложено в ФЗ №458.
Согласно ЖК РФ вывоз отходов не относится к коммунальным услугам.
Избавление от бытовых и строительных отходов производится на полигонах 3 способами:
Вывозить отходы до полигонов могут коммерческие компании с соответствующей лицензией.
Как действовать гражданам?
Если гражданам необходимо избавиться от мусора, следует действовать по инструкции:
Если управляющая компания не заключала соглашения с фирмой по утилизации, действовать следует самостоятельно. Лучший вариант – пригласить специалистов.
Компании, специализирующиеся на вывозе отходов, располагают:
С компанией заключается договор на предоставление услуг в письменном виде, согласно п. 7 Правил по вывозу твердых и жидких отходов. В документе указываются данные заказчика и исполнителями, стоимость услуги. Копия договора передаётся заказчику.
Наказание за незаконную утилизацию
С 2018 года полигоны не принимают следующие остатки после ремонта или строительства:
Эти отходы будут перерабатываться вторично.
Если граждане выкинут мусор в непредназначенное для этого место, согласно КоАП РФ ст. 8.1, штраф составит 2 000 рублей. Нарушителю дастся временной срок, за который он будет обязан очистить территорию от привезённых отходов.
Сброс мусора в неположенные места вредит экологии, и наказание за это обосновано. Категорически запрещено оставлять крупногабаритные ненужные вещи возле баков с мусором. Это административное нарушение, штраф – до 3 000 рублей для физ. лиц, до 100 000 рублей для юр.лиц.
Если мусор вывезет в неположенное место юридическое лицо, штраф составит от 20 до 100 000 рублей. Конечная сумма зависит от региона, в котором произошло правонарушение. Если юр. лицо не уберёт мусор в назначенный срок, будет оштрафовано дополнительно.
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