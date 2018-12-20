Как вывезти мусор из квартиры после ремонта

После капитального или косметического ремонта образуются ненужные остатки. Во избежание получения штрафа, вывозить их следует в соответствии с нормами законодательства. Для того чтобы самостоятельно не учитывать нюансы процесса, рекомендуем заказать вывоз строительного мусора в специализированной компании.

Определение

Строительный мусор, это:

пустая тара (банки от краски, шпаклёвки, клея и так далее);

кирпичи и их обломки;

остатки бетона;

пустые мешки из-под смесей для стройки, например, цемента;

старые двери, оконные рамы и их обломки;

остатки обоев;

ненужная керамическая плитка.

Что говорит закон?

В СанПине 42 128 4690 88 указано, что отходы после строительства/ремонта вывозятся в предназначенные для этого места (полигоны ТКО). Раньше люди использовали для этого любые свалки. Сейчас это запрещено, нарушение карается штрафом.

Согласно Постановлению № 1280, стоимость вывоза формируется на основании результатов проведённых аукционов.

Основные правила утилизации изложены в ФЗ №89. Так, граждане, проживающие в частных секторах и многоэтажных домах, обязаны заключать соглашения на вывоз ТКО. Это бытовые вещи, продукты и так далее. Понятие ТКО изложено в ФЗ №458.

Согласно ЖК РФ вывоз отходов не относится к коммунальным услугам.

Избавление от бытовых и строительных отходов производится на полигонах 3 способами:

захоронение; сжигание; компостирование.

Вывозить отходы до полигонов могут коммерческие компании с соответствующей лицензией.

Как действовать гражданам?

Если гражданам необходимо избавиться от мусора, следует действовать по инструкции:

Обратиться в управляющую фирму. Возможно, у неё заключено соглашение с компанией по вывозу различного хлама. Если договор существует, следует связаться с компанией, назначить время для работы. В указанный срок компания подгонит транспорт для отходов.

Если управляющая компания не заключала соглашения с фирмой по утилизации, действовать следует самостоятельно. Лучший вариант – пригласить специалистов.

Компании, специализирующиеся на вывозе отходов, располагают:

необходимыми документами;

специальным автотранспортом;

средства для погрузки отходов;

контейнера для складирования и хранения отходов.

С компанией заключается договор на предоставление услуг в письменном виде, согласно п. 7 Правил по вывозу твердых и жидких отходов. В документе указываются данные заказчика и исполнителями, стоимость услуги. Копия договора передаётся заказчику.

Наказание за незаконную утилизацию

С 2018 года полигоны не принимают следующие остатки после ремонта или строительства:

пластик;

бумагу;

металл.

Эти отходы будут перерабатываться вторично.

Если граждане выкинут мусор в непредназначенное для этого место, согласно КоАП РФ ст. 8.1, штраф составит 2 000 рублей. Нарушителю дастся временной срок, за который он будет обязан очистить территорию от привезённых отходов.

Сброс мусора в неположенные места вредит экологии, и наказание за это обосновано. Категорически запрещено оставлять крупногабаритные ненужные вещи возле баков с мусором. Это административное нарушение, штраф – до 3 000 рублей для физ. лиц, до 100 000 рублей для юр.лиц.

Если мусор вывезет в неположенное место юридическое лицо, штраф составит от 20 до 100 000 рублей. Конечная сумма зависит от региона, в котором произошло правонарушение. Если юр. лицо не уберёт мусор в назначенный срок, будет оштрафовано дополнительно.