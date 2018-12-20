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Как подобрать ткань для пошива одежды: критерии выбора

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Бизнес — 20 Декабря 2018, 15:34

Каждый год многообразие тканей для одежды пополняется новыми названиями, которые ничего не говорят потребителю о составе материала и его целевом назначении. Кроме того, нет строгих критериев, регламентирующих выбор материи для пошива предметов гардероба, поэтому разнообразие на прилавках вызывает скорее недоумение, чем восторг. В этой статье кратко поговорим об основных разновидностях тканей и их предназначении, а также дадим несколько советов о том, как отличить дорогое качественное изделие от низкосортного.

Интернет-магазин итальянских тканей https://labottega-tkani.ru/ предлагает широкий ассортимент продукции. Здесь представлены различные ценовых категории для пошива изделий любой сложности.

Натуральные ткани

Хлопок, лен, шелк - полотна из животного и растительного сырья. Изделия из них дольше сохраняют форму, на поверхности практически не образуются катышки. В отличие от синтетических материалов, они приятны на ощупь, хорошо пропускают воздух и дольше носятся.

Хлопок – недорогой и легкий в пошиве, с плотными волокнами часто используется для детской одежды, а также нижнего белья.

Шелк – дорогое струящееся полотно, подходящее для элегантных блуз, платьев, костюмов и спального белья.

Лен – гладкий и легкий, отлично подходит для летней одежды. Не выгорает на солнце, хорошо пропускает воздух, не вызывает раздражения, легко стирается. Недостатки: быстро и сильно мнется, волокна не обладают эластичностью.

Шерсть – эластичная, теплая мягкая материя, подходит для пошива теплых платьев и верхней одежды. Хорошо пропускает воздух, сохраняя при этом тепло.

Жаккард – дорогое плотное сукно с рельефным рисунком, предназначенное для пошива костюмов, платьев, брюк и верхней одежды. Изделия из жаккарда выглядят изыскано и отлично держат форму.

Искусственные материалы

С развитием технологий, повышается качество искусственных полотен, а их свойства постепенно приближаются к натуральным материалам. Но они обладают существенными недостатками: быстро теряют форму, на поверхности синтетических полотен образуются катышки.

Вискоза – мягкое полотно, созданное для пошива летних вещей. Различают полностью синтезированную вискозу; вискозу, что сочетает в себе натуральную целлюлозу и хлопковые волокна, а также 100% сукно из натуральной целлюлозы. Отличить эти три типа можно по стоимости материала: синтетическое изделие – самое дешевое.

Полиамид, спандекс, эластан, лавсан – дешевые аналоги с повышенной эластичностью, обладающие массой недостатков: быстро скатываются, электризуются и не пропускают воздух.

Акрил – искусственный аналог шерсти, наименее всего склонный к образованию катышек в процессе эксплуатации. Недостаток: акриловые изделия растягиваются после стирки и быстро мнутся.

Смесовые волокна

На сегодняшний день – это самая распространенная группа. За счет смешивания натуральных и синтезированных волокон, производители добиваются улучшения некоторые свойств натуральных материй, в то же время, удешевляется стоимость продукции, снижаются затраты на производство.

Поликоттон – смесовое полотно, в составе которого 40% хлопка и 60% полиэстера. Последний делает материю более эластичной, износостойкой и дешевой.

Трикотаж

Особая разновидность изделий, которую в отличие от полотен, получаемых посредством плетения волокон, изготовляют путем соединения петель (вязания). В качестве сырья для изготовления трикотажа применяют шерстяные, хлопчатобумажные, синтетические и смесовые волокна.

На каких составах не образуются катышки

  • Отдайте предпочтение тканям с плотной поверхностью. Слабо скрученные волокна быстро разрыхляются и при трении на них скатываются шарики. Тонкие волокна с сильной круткой почти не подвержены поверхностному скатыванию.
  • Вязаные натуральные шерстяные изделия скатываются только в начале носки.
  • Полотна с плотными волокнами, в составе которых указано минимальное содержание синтетики.
  • Трикотажные изделия, волокна которых на 100% состоят из хлопка .

Качественные полотна

Высокая стоимость не всегда говорит о высоком качестве. Признаки качества:

  • Изделие, сшитое из качественного сукна, не меняет формы, фактуры и цвета даже после длительной носки и многократной стирки.
  • В процессе носки на поверхности не появляются катышки.
  • Краска, которой окрашивали хорошее сукно, не переходит на другие вещи или тело человека во время носки.
  • Изделие не издает резких неестественных запахов (резины, пластмассы).

Дешевые аналоги

Первый признак дешевой вещи – рыхлые, неравномерно перекрещенные волокна, которые на свету образуют неоднородную фактуру.

  • Сукно электризуется, не пропускает воздух, выглядит неестественно, неприятно на ощупь.
  • На изделиях в местах сгибов быстро вымывается краска.
  • Вещь излишне окрашивает воду при стирке, может окрасить прилегающие вещи. После нескольких стирок вещь быстро деформируется и теряет яркость.

Как отличить дорогой материал от дешевого

Предлагаем запомнить несколько практических способов, которые помогут определить качество сукна прямо в магазине.

  1. Осмотрите край отреза при ярком освещении. Если плетение нитей слишком редкое и полотно сильно просвечивается, скорее всего, перед вами экземпляр низкого качества.
  2. Сомните небольшой кусочек в руке. Одно из достоинств дорогой материи – несминаемость или способность быстро восстановить форму.
  3. Следующий тест на упругость и эластичность: легко растяните кусочек ткани в разные стороны и оцените, насколько хорошо и быстро материя восстанавливает форму.
  4. Обратите внимание на рыхлость волокон: слишком рыхлая текстура имеет тенденцию к образованию катышек.

В заключение, еще раз сделаем акцент на составе: чем выше процент содержания искусственных волокон, тем более ткань будет склонна к потере формы и образованию катышек.



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