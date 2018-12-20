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Как подобрать ткань для пошива одежды: критерии выбора
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Бизнес — 20 Декабря 2018, 15:34
Каждый год многообразие тканей для одежды пополняется новыми названиями, которые ничего не говорят потребителю о составе материала и его целевом назначении. Кроме того, нет строгих критериев, регламентирующих выбор материи для пошива предметов гардероба, поэтому разнообразие на прилавках вызывает скорее недоумение, чем восторг. В этой статье кратко поговорим об основных разновидностях тканей и их предназначении, а также дадим несколько советов о том, как отличить дорогое качественное изделие от низкосортного.
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Натуральные ткани
Хлопок, лен, шелк - полотна из животного и растительного сырья. Изделия из них дольше сохраняют форму, на поверхности практически не образуются катышки. В отличие от синтетических материалов, они приятны на ощупь, хорошо пропускают воздух и дольше носятся.
Хлопок – недорогой и легкий в пошиве, с плотными волокнами часто используется для детской одежды, а также нижнего белья.
Шелк – дорогое струящееся полотно, подходящее для элегантных блуз, платьев, костюмов и спального белья.
Лен – гладкий и легкий, отлично подходит для летней одежды. Не выгорает на солнце, хорошо пропускает воздух, не вызывает раздражения, легко стирается. Недостатки: быстро и сильно мнется, волокна не обладают эластичностью.
Шерсть – эластичная, теплая мягкая материя, подходит для пошива теплых платьев и верхней одежды. Хорошо пропускает воздух, сохраняя при этом тепло.
Жаккард – дорогое плотное сукно с рельефным рисунком, предназначенное для пошива костюмов, платьев, брюк и верхней одежды. Изделия из жаккарда выглядят изыскано и отлично держат форму.
Искусственные материалы
С развитием технологий, повышается качество искусственных полотен, а их свойства постепенно приближаются к натуральным материалам. Но они обладают существенными недостатками: быстро теряют форму, на поверхности синтетических полотен образуются катышки.
Вискоза – мягкое полотно, созданное для пошива летних вещей. Различают полностью синтезированную вискозу; вискозу, что сочетает в себе натуральную целлюлозу и хлопковые волокна, а также 100% сукно из натуральной целлюлозы. Отличить эти три типа можно по стоимости материала: синтетическое изделие – самое дешевое.
Полиамид, спандекс, эластан, лавсан – дешевые аналоги с повышенной эластичностью, обладающие массой недостатков: быстро скатываются, электризуются и не пропускают воздух.
Акрил – искусственный аналог шерсти, наименее всего склонный к образованию катышек в процессе эксплуатации. Недостаток: акриловые изделия растягиваются после стирки и быстро мнутся.
Смесовые волокна
На сегодняшний день – это самая распространенная группа. За счет смешивания натуральных и синтезированных волокон, производители добиваются улучшения некоторые свойств натуральных материй, в то же время, удешевляется стоимость продукции, снижаются затраты на производство.
Поликоттон – смесовое полотно, в составе которого 40% хлопка и 60% полиэстера. Последний делает материю более эластичной, износостойкой и дешевой.
Трикотаж
Особая разновидность изделий, которую в отличие от полотен, получаемых посредством плетения волокон, изготовляют путем соединения петель (вязания). В качестве сырья для изготовления трикотажа применяют шерстяные, хлопчатобумажные, синтетические и смесовые волокна.
На каких составах не образуются катышки
Качественные полотна
Высокая стоимость не всегда говорит о высоком качестве. Признаки качества:
Дешевые аналоги
Первый признак дешевой вещи – рыхлые, неравномерно перекрещенные волокна, которые на свету образуют неоднородную фактуру.
Как отличить дорогой материал от дешевого
Предлагаем запомнить несколько практических способов, которые помогут определить качество сукна прямо в магазине.
В заключение, еще раз сделаем акцент на составе: чем выше процент содержания искусственных волокон, тем более ткань будет склонна к потере формы и образованию катышек.
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