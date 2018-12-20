Как подобрать ткань для пошива одежды: критерии выбора

Каждый год многообразие тканей для одежды пополняется новыми названиями, которые ничего не говорят потребителю о составе материала и его целевом назначении. Кроме того, нет строгих критериев, регламентирующих выбор материи для пошива предметов гардероба, поэтому разнообразие на прилавках вызывает скорее недоумение, чем восторг. В этой статье кратко поговорим об основных разновидностях тканей и их предназначении, а также дадим несколько советов о том, как отличить дорогое качественное изделие от низкосортного.

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Натуральные ткани

Хлопок, лен, шелк - полотна из животного и растительного сырья. Изделия из них дольше сохраняют форму, на поверхности практически не образуются катышки. В отличие от синтетических материалов, они приятны на ощупь, хорошо пропускают воздух и дольше носятся.

Хлопок – недорогой и легкий в пошиве, с плотными волокнами часто используется для детской одежды, а также нижнего белья.

Шелк – дорогое струящееся полотно, подходящее для элегантных блуз, платьев, костюмов и спального белья.

Лен – гладкий и легкий, отлично подходит для летней одежды. Не выгорает на солнце, хорошо пропускает воздух, не вызывает раздражения, легко стирается. Недостатки: быстро и сильно мнется, волокна не обладают эластичностью.

Шерсть – эластичная, теплая мягкая материя, подходит для пошива теплых платьев и верхней одежды. Хорошо пропускает воздух, сохраняя при этом тепло.

Жаккард – дорогое плотное сукно с рельефным рисунком, предназначенное для пошива костюмов, платьев, брюк и верхней одежды. Изделия из жаккарда выглядят изыскано и отлично держат форму.

Искусственные материалы

С развитием технологий, повышается качество искусственных полотен, а их свойства постепенно приближаются к натуральным материалам. Но они обладают существенными недостатками: быстро теряют форму, на поверхности синтетических полотен образуются катышки.

Вискоза – мягкое полотно, созданное для пошива летних вещей. Различают полностью синтезированную вискозу; вискозу, что сочетает в себе натуральную целлюлозу и хлопковые волокна, а также 100% сукно из натуральной целлюлозы. Отличить эти три типа можно по стоимости материала: синтетическое изделие – самое дешевое.

Полиамид, спандекс, эластан, лавсан – дешевые аналоги с повышенной эластичностью, обладающие массой недостатков: быстро скатываются, электризуются и не пропускают воздух.

Акрил – искусственный аналог шерсти, наименее всего склонный к образованию катышек в процессе эксплуатации. Недостаток: акриловые изделия растягиваются после стирки и быстро мнутся.

Смесовые волокна

На сегодняшний день – это самая распространенная группа. За счет смешивания натуральных и синтезированных волокон, производители добиваются улучшения некоторые свойств натуральных материй, в то же время, удешевляется стоимость продукции, снижаются затраты на производство.

Поликоттон – смесовое полотно, в составе которого 40% хлопка и 60% полиэстера. Последний делает материю более эластичной, износостойкой и дешевой.

Трикотаж

Особая разновидность изделий, которую в отличие от полотен, получаемых посредством плетения волокон, изготовляют путем соединения петель (вязания). В качестве сырья для изготовления трикотажа применяют шерстяные, хлопчатобумажные, синтетические и смесовые волокна.

На каких составах не образуются катышки

Отдайте предпочтение тканям с плотной поверхностью. Слабо скрученные волокна быстро разрыхляются и при трении на них скатываются шарики. Тонкие волокна с сильной круткой почти не подвержены поверхностному скатыванию.

Вязаные натуральные шерстяные изделия скатываются только в начале носки.

Полотна с плотными волокнами, в составе которых указано минимальное содержание синтетики.

Трикотажные изделия, волокна которых на 100% состоят из хлопка .

Качественные полотна

Высокая стоимость не всегда говорит о высоком качестве. Признаки качества:

Изделие, сшитое из качественного сукна, не меняет формы, фактуры и цвета даже после длительной носки и многократной стирки.

В процессе носки на поверхности не появляются катышки.

Краска, которой окрашивали хорошее сукно, не переходит на другие вещи или тело человека во время носки.

Изделие не издает резких неестественных запахов (резины, пластмассы).

Дешевые аналоги

Первый признак дешевой вещи – рыхлые, неравномерно перекрещенные волокна, которые на свету образуют неоднородную фактуру.

Сукно электризуется, не пропускает воздух, выглядит неестественно, неприятно на ощупь.

На изделиях в местах сгибов быстро вымывается краска.

Вещь излишне окрашивает воду при стирке, может окрасить прилегающие вещи. После нескольких стирок вещь быстро деформируется и теряет яркость.

Как отличить дорогой материал от дешевого

Предлагаем запомнить несколько практических способов, которые помогут определить качество сукна прямо в магазине.

Осмотрите край отреза при ярком освещении. Если плетение нитей слишком редкое и полотно сильно просвечивается, скорее всего, перед вами экземпляр низкого качества. Сомните небольшой кусочек в руке. Одно из достоинств дорогой материи – несминаемость или способность быстро восстановить форму. Следующий тест на упругость и эластичность: легко растяните кусочек ткани в разные стороны и оцените, насколько хорошо и быстро материя восстанавливает форму. Обратите внимание на рыхлость волокон: слишком рыхлая текстура имеет тенденцию к образованию катышек.

В заключение, еще раз сделаем акцент на составе: чем выше процент содержания искусственных волокон, тем более ткань будет склонна к потере формы и образованию катышек.