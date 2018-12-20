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Как рассчитать место для гардеробной и какое оборудование ставить

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Бизнес — 20 Декабря 2018, 15:35

Для того чтобы оборудовать гардеробную в учреждении, нужно знать многое: как рассчитать место, количество мебели, выбрать оборудование и аксессуары.Тут существует 2 варианта: нанять профессионала или разбираться в теме самостоятельно.

Как рассчитать площадь

  • Площадь для гардеробной рассчитывается исходя из того, что на 1 место для плечиков должно быть отведено от 0,5 м2. Если планируется установить шкафчики, размер составляет минимум 30 на 50 см. Высота в помещении должна быть не менее 2,8 м.
  • Поэтому первое, что нужно сделать – посчитать, сколько посетителей единовременно может находиться в помещении. Например, ресторан рассчитан на 200 человек. 200 * 0,5 м2 = 100 м2 – оптимальная площадь гардероба.
  • Между стойками, на которых установлены вешалки, должно быть не меньше 70 см.
  • Важно, чтобы в гардеробе было удобное место для принятия и выдачи одежды. Это позволит избежать очередей при наплыве посетителей.
  • На 1 крючок для одежды положено 0,2 м2. Расстояние между крючками должно составлять не менее 15 см. От пола до крючка расстояние составляет 1,5 м.
  • Визуально увеличить пространство помогут зеркала. Они же используются для дизайна и – как функциональный элемент.
  • Если не планируется выделять отдельное помещение под гардероб, например, в кафе, можно установить стенные или автономные вешалки. Одна вмещает до 9 вещей, а значит, способна обслужить сразу 2 столика.

Какое оборудование ставить

Гардеробное оборудование должно отвечать следующим требованиям:

Долговечность. Конструкция должна быть жёсткой, прочной. Детали должны быть надёжно закреплены.

Дизайн. Выбирать следует под общий интерьер помещения.

Вместительность. Выбор большой: напольные, мобильные вешали, единые большие секции, поворотные и подвесные конструкции, вешалки или крючки.

Оборудование для маленьких помещений

Если под гардеробную нет возможности отвести просторное помещение, внимательно относитесь к выбору наполнения и проблема будет решена.

Напольные секции следует выбирать минимальных размеров, но с максимальной вместительностью. Хороши поворотные модели, так они занимают немного места. Центр помещения могут занять мобильные конструкции на колёсиках. Это надёжные механизмы, которые можно перемещать.

Комбинируя разные варианты, можно подобрать единственно верный и подходящий.

Дополнение к оборудованию

Дополнить оборудование призваны прочные плечики для одежды или крючки. Последние занимают меньше места.

В детский сад традиционно устанавливают невысокие шкафчики. В школах должны быть ячейки для обуви. В любом детском учреждении – скамейки, на которых удобно обуваться и разуваться.

Иные гардеробные оборудуются зеркалами, полочками для аксессуаров, шкафчиками для хранения пакетов и сумок. Не менее важна комфортабельная стойка для принятия вещей от посетителей, широкая и длинная.

Выбрать всё оборудование сразу можно в интернет магазинах. Это занимает минимум времени. Многие сайты предоставляют гарантию качества и доставку.



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